Вибори 2019: Тимошенко лідирує майже в усіх регіонах - опитування

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юлія Тимошенко лідирує в передвиборчих опитуваннях

Лідером передвиборчих перегонів в Україні, як на загальнонаціональному рівні, так і в більшості регіонів є Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

За лідера "Батьківщини" у першому турі виборів готові проголосувати 13,2% опитаних, а в 22 з 25 регіонів вона посідає переше місце за симпатіями виборців.

До трійки лідерів перегонів, згідно з даними опитування, окрім Тимошенко також входять артист Володимир Зеленський з 9% підтримки та президент Петро Порошенко з 7% підтримки.

За представника об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка готові проголосувати 6,2% опитаних, лідера "Громадянської платформи" Анатолія Гриценка - 5%, лідера радикалів Олега Ляшка - 4,3%, за музиканта Святослава Вакарчука - 3,1%, за лідера партії "Наші" Євгена Мураєва - 2,9%, за депутата Олександра Шевченка - 2,7%, за мера Львова Андрія Садового - 1,8%, за народного депутата Вадима Рабіновича - 1,7% опитаних.

20,9% опитаних заявили, що не визначилися зі своїм вибором, а 13,8% не брали б у виборах участі.

Опитування проводили з 16 листопада по 10 грудня 2018 року на території України, за винятком анексованого Росією Криму і непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 40 тисяч респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує 0,5% на загальнонаціональному рівні та 2,4% на рівні регіонів.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський та Петро Порошенко є лідерами президентських перегонів

Хто лідирує у регіонах

Згідно з опитуванням серед виборців, які мають намір голосувати та визначився з вибором, Юлія Тимошенко лідирує у перегонах в 22 з 25 регіонах. У 21 регіоні за неї готові проголосувати понад 20% респондентів. Натомість у Харківській, Донецькій та Луганській областях лідер "Батьківщини" поступається за популярністю іншим кандидатам.

Найбільше прихильників Юлія Тимошенко має в Чернігівській області - 27% опитаних висловили їй свою підтримку в цьому регіоні. У Києві її готові підтримати 20% виборців.

Артист Володимир Зеленський має найкращі показники підтримки у Миколаївській області, де за нього готові проголосувати 20% респондентів. Найменше за нього готові голосувати у Львівській області - 7%.

Петро Порошенко має найкращий особистий рейтинг у Вінницькій області, де за нього готові проголосувати 18% опитних. У цьому регіоні він є другим за популярністю кандидатом після Юлії Тимошенко. Другу сходинку серед кандидатів він займає і в Києві, де за нього готові проголосувати 16% респондентів.

Найменше готові підтримувати чинного президента в Одеській області - лише 5% опитаних у цій області висловили готовність проголосувати за нього.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юрій Бойко є лідером президентських перегонів у трьох регіонах - у Харківській, Донецькій та Луганській областях

Юрій Бойко є лідером президентських перегонів у Луганській області, де за нього готові проголосувати 23% респондентів, а також у Харківський - 20% та Донецькій - 19%.

Анатолій Гриценко має найкращий особистий рейтинг у Тернопільській області, де за нього готові проголосувати 16% опитаних.

Олег Ляшко займає другу сходинку за популярністю серед виборців Чернігівської області - після Юлії Тимошенко. Тут за нього готові проголосувати 18% виборців.

Святослав Вакарчук має свій найвищий рівень підтримки на Галичині - за нього готові проголосувати 11% респондентів у Тернопільській області, 10% у Львівській та 9% в Івано-Франківській.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Святослав Вакарчук ще не оголошував, чи буде брати участь у виборах як кандидат, але понад 3% опитаних готові за нього проголосувати вже зараз

Євген Мураєв має понад 10% підтримки у трьох регіонах - в Харківській, Донецькій та Луганській областях.

За народного депутата Олександра Шевченка готові проголосувати 22% опитаних в Івано-Франківській області, і в цьому регіоні він є другим за популярністю кандидатом після Юлії Тимошенко.

За мера Львова Андрія Садового готові проголосувати 10% у Львівській області та 6% у Закарпатській області. В усіх інших регіонах його рейтинг менший за 5%.

Які проблеми українці вважають основними?

Найбільшою проблемою для України 72% опитаних назвали військовий конфлікт на Донбасі, 41% - хабарництво та корупцію у владі, 28% - відсутність роботи та безробіття.

Водночас особисто для себе 52% опитаних назвали проблемою підвищення тарифів на комунальні послуги, 50% - низький рівень зарплати або пенсії, 40% - підвищення цін на основні товари.

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