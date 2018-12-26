Американець першим здійснив самостійний перехід через Антарктиду

Копирайт изображения COLIN O'BRADY Image caption Колін О'Браді щодня виставляв у Instagram селфі під час виконання рутинних справ, як наприклад, перевірка намету кожного вечора

33-річний американець став першою людиною, яка перетнула Антарктиду самостійно і без допомоги.

Дослідник Колін О'Браді досягнув фінішу за 53 дні, випередивши 49-річного капітана британської армії Луіса Радда, після епічної гонитви по льоду.

Обидва чоловіки розпочали перехід 3 листопада, аби завершити подорож, під час якої два роки тому загинув колишній офіцер британської армії.

Подорож довжиною 1482 кілометри пролягала найбільш холодним континентом на Землі у ледь чи не найекстремальніших умовах.

О'Браді професійний спортсмен, який публікує свої досягнення в соціальних мережах, говорив з BBC в один з найскладніших днів.

"Я втомився, хлопче. Я виснажений, але я роблю стійкий прогрес кожен день", - сказав він через свій супутниковий телефон 20 грудня - на 47-мий день - коли отаборився посеред бурі й масивних льодових і снігових хребтів, відомих як заструги.

Після дня, який був схожий на перебування "всередині м'яча для пінг-понгу", О'Браді сказав, що був вдячний за те, що він перебував посеред хвилеподібних хребтів жорсткого снігу та льоду в умовах низької видимості, але без зламаної ноги.

"Я тягнув сани вагою майже 170 кілограмів протягом 12-13 годин на день через найхолодніше і найжорсткіше місце у світі", - сказав він, додавши, що втратив стільки ваги, що його наручний годинник злітав, і він "боїться" дивитися на своє оголене тіло.

Перегони на льоду

Двоє чоловіків вирушили з шельфового льодовика Фільхнера-Ронне після того, як погана погода затримала старт на кілька днів.

Лише за декілька днів до того вони вперше зустрілися в барі готелю в Чилі й погодилися перетворити їхні незалежні спроби перетнути континент самостійно і без допомоги в офіційне змагання.

Обидва чоловіки мають дуже різне минуле.

У 2008 році О'Браді зазнав важких опіків до 25% поверхні тіла під час відпустки в Таїланді. Провідні лікарі сказали йому, що він можливо вже ніколи не зможе нормально ходити.

Він одужав і навіть продовжив бігати тріатлон, перш ніж піднятися на кожну з Семи вершин - найвищих гір на кожному континенті.

Він також катався на північному і південному полюсах і піднявся на найвищу точку в кожному штаті США.

Копирайт изображения COLIN O'BRADY Image caption О'Браді носив стрічку на обличчі, аби уникнути обмороження

Протягом усього переходу він розміщував слова натхнення в Instagram, і використовував свій супутниковий телефон, аби щоночі відповідати на запитання від одного з тисяч студентів, які слідкували за його сольною експедицією.

Радд, батько трьох, отримав відпустку в армії, для того, аби підготуватись до спроби здійснити перехід.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Заструги - це тверді хвилеподібні хребти на льоду, які можуть бути надзвичайно важкими для переходу

Випробувати себе у цій пригоді він вирішив після смерті свого друга і колеги, Генрі Ворзелі, на цьому ж маршруті.

Ворзелі помер від хвороби після того, як його врятували лише в 30 кілометрах від фінішної лінії - шельфового льодовика Росса.

Копирайт изображения BRITISH ARMY Image caption Капітан Луіс Радд служить в армії вже 33 роки

Високо, сухо і холодно

Антарктида добре відома як найхолодніший континент на Землі, але також є найвищим і найсухішим.

Холод вимерзає всю вологість, технічно роблячи ландшафт пустелею.

Кілометрові пласти льоду, що охоплюють континент, також роблять його регіоном з найвищою середньою висотою, яка сягає 2930 метрів.

Сонце, яке світить 24 години на добу влітку, за словами О'Браді, "дивне і дезорієнтує, але я дійсно люблю його", оскільки це дозволяє йому заряджати сонячні батареї.

Чоловіки повинні нести всі калорії, які вони споживатимуть протягом всієї подорожі, практично неможливе завдання з урахуванням рівня енергетичного навантаження, і кип'ятити лід і сніг, аби отримати питну воду.

Окрім випадків, коли мандрівники бачили один одного. вони не зустрічали інших форм життя.

О'Браді каже, що бачив деякі ознаки життя полярних дослідників, які перебували там, але йому заборонялося приймати будь-яку допомогу, яка б перешкодила йому досягти своєї мети без сторонньої допомоги.

Копирайт изображения COLIN O'BRADY Image caption О'Браді їсть свою ранкову вівсянку в умовах абсолютної білизни навколо

Перед тим, як лягти спати, мандрівники пакували весь вологий одяг у спальні мішки, аби таким чином вони могли висушити його теплом свого тіла.

Але незабаром вони повернуться у свої ліжка, озираючись на своє досягнення і мріючи про наступну раніше неможливу мету.

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