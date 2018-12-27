Київське "Динамо" увійшло до топ-15 клубів в історії Ліги чемпіонів

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Київське "Динамо" посіло 12 сходинку у рейтингу УЄФА, складеному за показниками виступів футбольних клубів у найпрестижнішому європейському турнірі в період з 1955 по 2018 рік.

Рейтинг враховує результати виступів європейських команд у Кубку європейських чемпіонів, який проводився з 1955 по 1991 рік, та у його оновленому форматі - Лізі чемпіонів, що розігрується з 1991.

Київське "Динамо" за цей період зіграло у цьому турнірі 231 поєдинок: кияни виграли 97 матчів, 51 зіграли в нічию, і програли у 83 іграх. Загалом у зведеному рейтингу "Динамо" набрало 245 балів. Це 12 результат серед усіх європейських команд.

Ще один український клуб - донецький "Шахтар" - посідає у рейтингу УЄФА 31 сходинку. В його активі 124 поєдинки. З них 51 закінчився перемогою, 25 - нічиєю, 28 - поразкою. Загалом донеччанам автори рейтингу нарахували 127 балів.

Список команд, що посіли у рейтингу перші 10 позицій, виглядає так:

"Реал Мадрид" (Іспанія)

"Баварія" (Німеччина)

"Барселона" (Іспанія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Ювентус" (Італія)

"Мілан" (Італія)

"Бенфіка" (Португалія)

"Порту" (Португалія)

"Ліверпуль" (Англія)

"Аякс" (Нідерланди)

У рейтингу враховувалися результати виступів 513 клубів, що брали участь у розіграшах Кубку європейських чемпіонів і Ліги чемпіонів.

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