Дівчинка, з якою говорив Трамп, все ще вірить у Санту. Попри його слова

Семирічна дівчинка, зміст розмови якої з президентом США отримав вірусну популярність у мережі, розповіла, що все ще вірить у Санта Клауса.

Кілька днів тому Дональд Трамп поставив їй запитання, яке могло б змусити її засумніватися в існуванні Санта Клауса, проте дівчинка, судячи з усього, все ще вірить в існування різдвяного персонажа.

Під час традиційного святкового заходу, в ході якого Дональд і Меланія Трамп відповідали на дзвінки дітей, президент США допустився прикрої помилки і запитав у дівчинки на ім'я Колмен, чи вірить вона у Санту. Хоча це й заборонено протоколом спілкування з дітьми.

Про цю розмову стало відомо завдяки репортеру Кевіну Діазу.

Президент США: "Привіт, це Колмен? Веселого Різдва. Як твої справи? Скільки тобі років?... Ти добре вчишся? Ти все ще віриш у Санту?"

Почувши ствердну відповідь Дональд Трамп зі здивуванням додав: "Тому що в сім років, вже ж не всі вірять, чи не так?".

Такі слова президента збурили соцмережі - його серед іншого звинувачували в тому, що він міг зруйнувати віру дитини магію Різдва.

Проте тепер стало зрозуміло, що такі побоювання були марними - дівчинка, як і раніше, продовжує вірити в Санту.

В інтерв'ю вона розповіла, що була рада поговорити з президентом.

Також, додала Колмен, вона не зовсім зрозуміла значення слова "marginal" ("Cause at seven, it's marginal, right?"), яке використав Дональд Трамп, проте все одно відповіла йому "Так, сер".

Батьки дівчинки розповіли журналістам, що не мають до президента жодних претензій, а скандал навколо його висловлювання назвали надміру політизованим.

Що це була за розмова?

Дональд Трамп і його дружина Меланія брали участь в акції "NORAD відстежує Санту", коли в різних медіа, в соцмережах і на спеціальному сайті повідомляють про маршрут, яким Санта летить з Північного полюса.

У програмі беруть участь численні волонтери, які приймають дзвінки від дітей, частина дзвінків надійшла і в Білий дім, де з дітьми розмовляли президент і його дружина.

Традиція зародилася у 1950-х роках у США, коли в рекламі торгового центру вказали невірний телефон, за яким діти могли дзвонити Санті.

Насправді ж, телефон належав центру Континентального командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

Військові включилися в гру, детально розповідаючи дітям про поточне місце перебування Санта Клауса, і відтоді роблять це щороку, залучаючи до участі простих добровольців і помічників з-поміж знаменитостей.

