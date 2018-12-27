71-річний француз планує в бочці перетнути Атлантичний океан

Копирайт изображения AFP Image caption Бочкоподібна капсула обладнана кухнею, ліжком і місцем для зберігання речей

71-річний француз Жан-Жак Савен відплив від берега іспанського острова Ієрро у бочкоподібний капсулі, в якій планує перетнути Атлантичний океан.

Чоловік розраховує, що вже за три місяці досягне Карибських островів.

При цьому капсула, в якій він здійснюватиме подорож, не обладнана двигуном чи вітрилами. Жан-Жак Савен каже, що вона рухатиметься лише за допомогою вітру і океанських течій.

Капсула обладнана кухнею, ліжком і місцем для зберігання речей.

Телефоном Савен розповів журналістам агентства AFP, що наразі рухається зі швидкістю 2-3 кілометри на годину.

"Погода чудова. Поки що моя капсула поводить себе дуже і дуже добре, прогнози говорять про наявність сприятливого вітру принаймні до неділі", - додав чоловік.

Копирайт изображения AFP Image caption Чоловік розраховує, що вже за три місяці досягне Карибських островів

Жан-Жак Савен - колишній військовий десантник, який також має досвід роботи доглядачем парку і пілотом.

Він вірить, що океанські течії дозволять йому здолати 4 500 кілометрів і досягти Карибів.

"Можливо, це буде Барбадос, хоча мені б дуже хотілося, щоб це був якийсь французький острів - приміром, Мартиніка чи Гваделупа, - каже 71-річний француз. - В такому випадку буде значно простіше розібратися з паперами і повернути бочку назад".

Довжина капсули складає три метри, ширина - 2,1 метра. У капсулі є кілька ілюмінаторів, один з них - у підлозі. Він дозволяє Савену спостерігати за рибами, що пропливають повз бочку.

Серед продовольчих запасів, які чоловік підготував для подорожі, - фуа-гра і кілька пляшок вина. Одну з них Савен планує відкрити у новорічну ніч, іншу - 14 січня: в цей день Савен святкуватиме свій 72-й день народження.

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