Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Пара познайомилася на зйомках фільму "Остання пісня", що вийшов у 2010 році

Американська поп-зірка Майлі Сайрус підтвердила, що одружилася з австралійським актором Ліамом Хемсвортом.

Вона розмістила в соцмережах фото з весілля, яке, згідно з повідомленнями, відбулося в неділю, 23 грудня.

Пара познайомилася близько 10 років тому на зйомках фільму "Остання пісня".

У листопаді вони втратили свій будинок у Каліфорнії через лісові пожежі, які вирували у штаті.

За повідомленнями, весілля пройшло в іншому будинку співачки у штаті Теннессі.

На весіллі були присутні лише родина та близькі друзі наречених.

У Twitter Майлі Сайрус розмістила фото, на якому пара обіймається, з підписом: "10 років потому…"

Пара заручилася у 2012 році, але за рік вони припинили стосунки. У 2015 році їх знову побачили разом. Згодом вони оголосили, що знову заручені.

У листопаді співачка написала у Twitter, що їй і Хемсворту вдалося безпечно залишити район, де вирували лісові пожежі, але "будинку більше немає".

Напередодні Різдва Майлі Сайрус змінила слова в популярній різдвяній пісні "Santa Baby", переробивши її на феміністичну версію.

В ефірі вечірнього шоу з Джиммі Феллоном вона зауважила, що в пісні Санту просять про "машину, яхту і чеки" в обмін на "інтрижку з Сантою".

У своїй версії співачка каже, що їй не потрібні подарунки від Санти, тому що вона може сама собі все купити.

Наприкінці листопада вийшов кліп Майлі Сайрус разом з Марком Ронсоном на пісню Nothing Breaks Like a Heart, який знімали в Києві.

На відео співачка мчить в автівці Дарницьким мостом, тікаючи від поліції.

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