Співачка Майлі Сайрус таємно одружилася з актором Ліамом Хемсвортом
Американська поп-зірка Майлі Сайрус підтвердила, що одружилася з австралійським актором Ліамом Хемсвортом.
Вона розмістила в соцмережах фото з весілля, яке, згідно з повідомленнями, відбулося в неділю, 23 грудня.
Пара познайомилася близько 10 років тому на зйомках фільму "Остання пісня".
У листопаді вони втратили свій будинок у Каліфорнії через лісові пожежі, які вирували у штаті.
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За повідомленнями, весілля пройшло в іншому будинку співачки у штаті Теннессі.
На весіллі були присутні лише родина та близькі друзі наречених.
У Twitter Майлі Сайрус розмістила фото, на якому пара обіймається, з підписом: "10 років потому…"
Пара заручилася у 2012 році, але за рік вони припинили стосунки. У 2015 році їх знову побачили разом. Згодом вони оголосили, що знову заручені.
У листопаді співачка написала у Twitter, що їй і Хемсворту вдалося безпечно залишити район, де вирували лісові пожежі, але "будинку більше немає".
Напередодні Різдва Майлі Сайрус змінила слова в популярній різдвяній пісні "Santa Baby", переробивши її на феміністичну версію.
В ефірі вечірнього шоу з Джиммі Феллоном вона зауважила, що в пісні Санту просять про "машину, яхту і чеки" в обмін на "інтрижку з Сантою".
У своїй версії співачка каже, що їй не потрібні подарунки від Санти, тому що вона може сама собі все купити.
Наприкінці листопада вийшов кліп Майлі Сайрус разом з Марком Ронсоном на пісню Nothing Breaks Like a Heart, який знімали в Києві.
На відео співачка мчить в автівці Дарницьким мостом, тікаючи від поліції.
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