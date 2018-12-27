Стали відомі найпопулярніші пісні 2018 року на українському радіо

  • 27 грудня 2018
Радіо Копирайт изображения Getty Images

Медіасервіс "ФДР", що зокрема спеціалізується на моніторингу українського теле- і радіоефіру, оприлюднив список пісень, які у 2018 році найчастіше лунали на вітчизняних радіостанціях.

У 2018 році абсолютну більшість - 25 з 40 композицій - у рейтингу отримали пісні українських виконавців. При цьому 22 з них україномовні, дві написані англійською мовою, і лише одна - російською.

Решту 15 позицій у рейтингу між собою ділять виконавці з США, Великої Британії, Німеччини, Молдови, Литви, Франції і Росії.

За підрахунками ФДР, найчастіше цього року в ефірі українського радіо звучала пісня Сергія Бабкіна "Де би я".

На другому місці - композиція "Dusk Till Down" Зейна Маліка та Сіа.

Інші позиції у топ-5 так само дісталася українцям - "ТДМЄ" гурту "Антитіла", композиція KAZKA "Плакала", яка на Youtube вже набрала понад 175 мільйонів переглядів, і "На фоні Париж" співачки Alyosha.

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Image caption Рейтинг пісень, які в радіоефірі можна було почути частіше за інших, очолила композиція Сергія Бабкіна "Де би я"

Ось, як виглядають перші 15 позицій рейтингу:

  • Сергій Бабкін "Де би я"
  • Zayn feat Sia "Dusk Till Down"
  • Антитіла "ТДМЄ"
  • Kazka "Плакала"
  • Alyosha "На фоні Париж"
  • NK "Тримай"
  • Imagine Dragons "Whatever It Takes"
  • David Guetta feat SIA "Flames"
  • Maruv "Drunk Groove"
  • Друга Ріка "Секрет" (Bakun Remix)
  • Океан Ельзи "Без Тебе"
  • Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"
  • Kazka "Дива"
  • Malfa "So Long"
  • TamerlanAlena "Покопокохаю"

Як було раніше і до чого тут квоти?

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Image caption Минулого року на першому місці в рейтингу опинилася "Shape of You" Еда Ширана

Протягом останніх років - разом з набуттям чинності закону про мовні квоти на радіо - кількість україномовних пісень, що лунають в ефірі вітчизняних радіостанцій, постійно збільшується.

Цей закон, який Верховна рада схвалила у 2016 році, передбачає поступове збільшення кількості україномовного контенту в радіоефірі.

У перший рік дії закону українських пісень в ефірі радіостанцій мало бути щонайменше 25%, у 2017-му році їхня частка мала складати вже принаймні 30%, а з листопада цього року вона зросла до 35%.

Дані сервісу "ФДР" свідчать, що з кожним роком дії закону до списку найпопулярніших пісень на українському радіо потрапляє все більше україномовних композицій.

Так, ще у 2014 році з 40 пісень, що найчастіше лунали на радіо, лише п'ять були україномовними. Сьогодні таких вже 22, свідчать підрахунки "ФДР".

  • 2014 рік: 5 україномовних пісень, 16 російськомовних
  • 2015 рік: 10 україномовних, 15 російськомовних
  • 2016 рік: 13 україномовних, 11 російськомовних
  • 2017 рік: 18 україномовних, 2 російськомовні
  • 2018 рік: 22 україномовні, 1 російськомовна

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