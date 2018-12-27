Стали відомі найпопулярніші пісні 2018 року на українському радіо

Копирайт изображения Getty Images

Медіасервіс "ФДР", що зокрема спеціалізується на моніторингу українського теле- і радіоефіру, оприлюднив список пісень, які у 2018 році найчастіше лунали на вітчизняних радіостанціях.

У 2018 році абсолютну більшість - 25 з 40 композицій - у рейтингу отримали пісні українських виконавців. При цьому 22 з них україномовні, дві написані англійською мовою, і лише одна - російською.

Решту 15 позицій у рейтингу між собою ділять виконавці з США, Великої Британії, Німеччини, Молдови, Литви, Франції і Росії.

За підрахунками ФДР, найчастіше цього року в ефірі українського радіо звучала пісня Сергія Бабкіна "Де би я".

На другому місці - композиція "Dusk Till Down" Зейна Маліка та Сіа.

Інші позиції у топ-5 так само дісталася українцям - "ТДМЄ" гурту "Антитіла", композиція KAZKA "Плакала", яка на Youtube вже набрала понад 175 мільйонів переглядів, і "На фоні Париж" співачки Alyosha.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Рейтинг пісень, які в радіоефірі можна було почути частіше за інших, очолила композиція Сергія Бабкіна "Де би я"

Ось, як виглядають перші 15 позицій рейтингу:

Сергій Бабкін "Де би я"

Zayn feat Sia "Dusk Till Down"

Антитіла "ТДМЄ"

Kazka "Плакала"

Alyosha "На фоні Париж"

NK "Тримай"

Imagine Dragons "Whatever It Takes"

David Guetta feat SIA "Flames"

Maruv "Drunk Groove"

Друга Ріка "Секрет" (Bakun Remix)

Океан Ельзи "Без Тебе"

Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"

Kazka "Дива"

Malfa "So Long"

TamerlanAlena "Покопокохаю"

Як було раніше і до чого тут квоти?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого року на першому місці в рейтингу опинилася "Shape of You" Еда Ширана

Протягом останніх років - разом з набуттям чинності закону про мовні квоти на радіо - кількість україномовних пісень, що лунають в ефірі вітчизняних радіостанцій, постійно збільшується.

Цей закон, який Верховна рада схвалила у 2016 році, передбачає поступове збільшення кількості україномовного контенту в радіоефірі.

У перший рік дії закону українських пісень в ефірі радіостанцій мало бути щонайменше 25%, у 2017-му році їхня частка мала складати вже принаймні 30%, а з листопада цього року вона зросла до 35%.

Дані сервісу "ФДР" свідчать, що з кожним роком дії закону до списку найпопулярніших пісень на українському радіо потрапляє все більше україномовних композицій.

Так, ще у 2014 році з 40 пісень, що найчастіше лунали на радіо, лише п'ять були україномовними. Сьогодні таких вже 22, свідчать підрахунки "ФДР".

2014 рік: 5 україномовних пісень, 16 російськомовних

2015 рік: 10 україномовних, 15 російськомовних

2016 рік: 13 україномовних, 11 російськомовних

2017 рік: 18 україномовних, 2 російськомовні

2018 рік: 22 україномовні, 1 російськомовна

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.