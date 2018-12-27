Стали відомі найпопулярніші пісні 2018 року на українському радіо
Медіасервіс "ФДР", що зокрема спеціалізується на моніторингу українського теле- і радіоефіру, оприлюднив список пісень, які у 2018 році найчастіше лунали на вітчизняних радіостанціях.
У 2018 році абсолютну більшість - 25 з 40 композицій - у рейтингу отримали пісні українських виконавців. При цьому 22 з них україномовні, дві написані англійською мовою, і лише одна - російською.
Решту 15 позицій у рейтингу між собою ділять виконавці з США, Великої Британії, Німеччини, Молдови, Литви, Франції і Росії.
За підрахунками ФДР, найчастіше цього року в ефірі українського радіо звучала пісня Сергія Бабкіна "Де би я".
На другому місці - композиція "Dusk Till Down" Зейна Маліка та Сіа.
Інші позиції у топ-5 так само дісталася українцям - "ТДМЄ" гурту "Антитіла", композиція KAZKA "Плакала", яка на Youtube вже набрала понад 175 мільйонів переглядів, і "На фоні Париж" співачки Alyosha.
Ось, як виглядають перші 15 позицій рейтингу:
- Сергій Бабкін "Де би я"
- Zayn feat Sia "Dusk Till Down"
- Антитіла "ТДМЄ"
- Kazka "Плакала"
- Alyosha "На фоні Париж"
- NK "Тримай"
- Imagine Dragons "Whatever It Takes"
- David Guetta feat SIA "Flames"
- Maruv "Drunk Groove"
- Друга Ріка "Секрет" (Bakun Remix)
- Океан Ельзи "Без Тебе"
- Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"
- Kazka "Дива"
- Malfa "So Long"
- TamerlanAlena "Покопокохаю"
Як було раніше і до чого тут квоти?
Протягом останніх років - разом з набуттям чинності закону про мовні квоти на радіо - кількість україномовних пісень, що лунають в ефірі вітчизняних радіостанцій, постійно збільшується.
Цей закон, який Верховна рада схвалила у 2016 році, передбачає поступове збільшення кількості україномовного контенту в радіоефірі.
У перший рік дії закону українських пісень в ефірі радіостанцій мало бути щонайменше 25%, у 2017-му році їхня частка мала складати вже принаймні 30%, а з листопада цього року вона зросла до 35%.
Дані сервісу "ФДР" свідчать, що з кожним роком дії закону до списку найпопулярніших пісень на українському радіо потрапляє все більше україномовних композицій.
Так, ще у 2014 році з 40 пісень, що найчастіше лунали на радіо, лише п'ять були україномовними. Сьогодні таких вже 22, свідчать підрахунки "ФДР".
- 2014 рік: 5 україномовних пісень, 16 російськомовних
- 2015 рік: 10 україномовних, 15 російськомовних
- 2016 рік: 13 україномовних, 11 російськомовних
- 2017 рік: 18 україномовних, 2 російськомовні
- 2018 рік: 22 україномовні, 1 російськомовна
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