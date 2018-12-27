"Вдала інвестиція": які актори найефективніше "відбивають" свої гонорари
Видання Forbes оприлюднило рейтинг голлівудських акторів, які з фінансової точки зору найефективніше відпрацьовують свої гонорари.
Автори рейтингу зіставляли суму гонорару, який отримував той чи інший актор, і касові збори стрічки, в якій він знімався. Таким чином вони з'ясовували, чия участь у фільмі є найефективнішою з точки зору загального прибутку кінопроекту.
За підрахунками Forbes, перше місце в рейтингу посів зірка кінофраншизи "Месники" Джеремі Реннер: кожен долар, виплачений йому в якості гонорару, зрештою приніс 82 долари 70 центів.
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Другу і третю сходинки посіли ще одна зірка "Месників" Марк Раффало ($80,20) та Емі Адамс, яка зокрема грає в екранізаціях коміксів DC Comics ($69,90).
- Джеремі Реннер ($82,70)
- Марк Раффало ($80,20)
- Емі Адамс ($69,90)
- Гал Гадот ($60)
- Кріс Еванс ($56,10)
- Кріс Хемсворт ($36,20)
- Скарлетт Йоганссон ($34,40)
- Роберт Дауні-молодший ($24,40)
- Джулія Робертс ($24)
- Раян Рейнольдс ($22,80)
"Значний відсоток бюджету стрічки зараз йде саме на виплату гонорарів, тоді як раніше ключовими витратами могли бути розробка візуальних ефектів і маркетингові кампанії, - зізнається продюсер і президент Marvel Кевін Кейдж. - Але це цілком нормально, оскільки актори - це і є найкращі ефекти".
Проте не всі зіркові актори, що отримують великі гонорари забезпечують успіх стрічкам, в яких беруть участь, зазначає Forbes.
Так, найменший показник повернення інвестицій серед акторів, які увійшли до рейтингу, має Меттью Макконехі. Кожен долар, виплачений йому в якості гонорару, зрештою приніс лише $1,10.
Також серед лідерів фінансового антирейтингу - Крістіан Бейл ($1.50), Метт Деймон ($3,70), Мелісса Маккарті ($4,90) та Різ Візерспун ($5,20).
Автори рейтингу відзначають, що враховували показники трьох останніх фільмів, в яких знялися актори, і лише тих, що показали до середини цього року принаймні на двох тисячах екранах.
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