"Вдала інвестиція": які актори найефективніше "відбивають" свої гонорари

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Меттью Макконехі - найнижчий показник повернення інвестицій

Видання Forbes оприлюднило рейтинг голлівудських акторів, які з фінансової точки зору найефективніше відпрацьовують свої гонорари.

Автори рейтингу зіставляли суму гонорару, який отримував той чи інший актор, і касові збори стрічки, в якій він знімався. Таким чином вони з'ясовували, чия участь у фільмі є найефективнішою з точки зору загального прибутку кінопроекту.

За підрахунками Forbes, перше місце в рейтингу посів зірка кінофраншизи "Месники" Джеремі Реннер: кожен долар, виплачений йому в якості гонорару, зрештою приніс 82 долари 70 центів.

Другу і третю сходинки посіли ще одна зірка "Месників" Марк Раффало ($80,20) та Емі Адамс, яка зокрема грає в екранізаціях коміксів DC Comics ($69,90).

Джеремі Реннер ($82,70)

Марк Раффало ($80,20)

Емі Адамс ($69,90)

Гал Гадот ($60)

Кріс Еванс ($56,10)

Кріс Хемсворт ($36,20)

Скарлетт Йоганссон ($34,40)

Роберт Дауні-молодший ($24,40)

Джулія Робертс ($24)

Раян Рейнольдс ($22,80)

"Значний відсоток бюджету стрічки зараз йде саме на виплату гонорарів, тоді як раніше ключовими витратами могли бути розробка візуальних ефектів і маркетингові кампанії, - зізнається продюсер і президент Marvel Кевін Кейдж. - Але це цілком нормально, оскільки актори - це і є найкращі ефекти".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джеремі Реннер

Проте не всі зіркові актори, що отримують великі гонорари забезпечують успіх стрічкам, в яких беруть участь, зазначає Forbes.

Так, найменший показник повернення інвестицій серед акторів, які увійшли до рейтингу, має Меттью Макконехі. Кожен долар, виплачений йому в якості гонорару, зрештою приніс лише $1,10.

Також серед лідерів фінансового антирейтингу - Крістіан Бейл ($1.50), Метт Деймон ($3,70), Мелісса Маккарті ($4,90) та Різ Візерспун ($5,20).

Автори рейтингу відзначають, що враховували показники трьох останніх фільмів, в яких знялися актори, і лише тих, що показали до середини цього року принаймні на двох тисячах екранах.

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