Німецька армія може почати набір на службу громадян інших країн ЄС
Через сім років після того, як Німеччина відмовилася від обов'язкового призову на військову службу, в німецькій армії розглядають можливість заповнення вакантних позицій в бундесвері професіоналами з інших країн ЄС.
Генеральний інспектор армії Ебергард Цорн заявив, що армії треба "роздивлятися по всім напрямкам під час нестачі кваліфікованих кадрів", таких як лікарі та ІТ-спеціалісти.
Німецька армія опинилася у скрутному становищі через роки недостатнього фінансування.
До 2025 року Німеччина планує збільшити кількість військових на 25 тисяч бійців.
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Країна також пообіцяла збільшити свій оборонний бюджет з 1,2% до 1,5% від ВВП до 2024 року, зіткнувшись з критикою з боку президента США Дональда Трампа - через невиконання цілей НАТО щодо оборонного бюджету у 2% від ВВП.
Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю в четвер, що зараз в армії зайняті 182 тисячі військовослужбовців, і ця кількість збільшилася на 6,5 тис. за два роки. Протягом семи років їхня кількість має досягти 203 тисяч.
Вона додала, що 12% військовослужбовців - жінки. Також, один з трьох кандидатів, що претендують на офіцерські звання - жінки.
Як пропонують змінити бундесвер?
Генерал Цорн повідомив медіагрупі Funke, що "звичайно, бундесверу потрібен персонал", і армія має шукати "нове покоління", але громадяни ЄС в уніформі будуть "опцією" тільки для спеціальних галузей.
Журналісти зазначають, що уряд вже консультувався з партнерами з ЄС і що більшість з них відреагували обережно, особливо у Східній Європі.
Згідно з німецьким законодавством, в бундесвері мають служити лише громадяни Німеччини.
Водночас парламентський комісар зі збройних сил Ганс-Пітер Бартелс зазначив, що набір на службу громадян ЄС є нормальним процесом, оскільки багато військових вже зараз мають подвійне громадянство або міграційне походження.
Згідно з інформацією медіагрупи Funke, вже зараз приблизно 900 громадян інших країн ЄС займають цивільні посади у німецькій армії.
Минулого місяця Велика Британія оголосила, що більше іноземних громадян зможе приєднатися до британських збройних сил, аби зменшити нестачу кадрів у сухопутних, військово-морських та військово-повітряних силах, що сягнула 8200 військовослужбовців.
З якими проблемами зіткнулася німецька армія?
Німеччина планує мати 70% своїх озброєнь у стані бойової готовності у будь-який час, проте останні доповіді показують, що країна зіткнулася з труднощами в оборонній сфері:
- Тільки близько третини з 97 новостворених танків, винищувачів та гелікоптерів були готові до бойових дій, повідомляла газета Die Zeit у жовтні
- Жоден з підводних човнів або великих транспортних літаків не було доступні для розгортання наприкінці минулого року
- У цьому ж звіті зазначалося, що винищувачі, танки, гелікоптери та кораблі перебували в "дуже поганому" стані
- Близько 21 тисяч позицій в армії залишаються вакантними, повідомляє Deutsche Welle
Як нестача фінансування бундесверу вплинула на Меркель
У листопаді канцлерці Ангелі Меркель довелося вилетіти на саміт G20 в Аргентині пасажирським літаком через технічну аварію, що сталася з одним з двох літаків бундесверу, які вона використовує.
Літак канцлерки втратив радіозв'язок під час польоту над Нідерландами 29 листопада і мусив приземлитися в Кельні.
Згідно з конфіденційним звітом, який процитував Der Spiegel, у технічному збої звинуватили компанію Lufthansa.
Пані фон дер Ляєн повідомило, що буде куплено один-два нові літаки, що обслуговуватимуть великі відстані, оскільки двох існуючих літаків, якими користуються 18 та 19 років, не вистачає.
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