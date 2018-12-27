Вибори президента: ЦВК дала старт кампанії

Копирайт изображения UNIAN

Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу президентських перегонів 2019-го року. Офіційно виборча кампанія стартує в останній день року - 31 грудня.

З цього дня вже можна висувати кандидатів та подавати їх на реєстрацію до ЦВК.

Висувати кандидатів можна до 3 лютого, а останній день реєстрації - 8 лютого 2019 року.

Застава для охочих позмагатись за крісло президента України складатиме 2,5 мільйона гривень.

Згідно з законом, виборчі перегони триватимуть 90 днів, перший тур голосування відбудеться 31 березня.

Якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, то другий тур має пройти 21 квітня.

Агітація за кандидатів офіційно стане можливою після їхньої реєстрації у ЦВК.

Інавгурація новообраного президента України відбудеться не пізніше 3 червня 2019 року.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.