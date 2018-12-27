Як ваша різдвяна ялинка може врятувати планету

Копирайт изображения Kelly Mercer Image caption Кожного року у Британії купують приблизно вісім млльйонів ялинок, а сім мільйонів з них викидають на звалище

Різдвяна ялинка, якої ви плануєте позбутися після свят, може бути перероблена і використана для виробництва важливих хімічних речовин та сприятиме скороченню викидів в атмосферу, заявляють дослідники.

Хвоя сосни може забезпечити сировину для створення нових продуктів, таких як підсолоджувачі та фарби.

На сьогодні, за оцінками, понад сім мільйонів дерев у Британії залишають гнити на звалищах після свят.

Дослідження, проведене в Університеті Шеффілда, припускає, що перероблення цих дерев приведе до нульового рівня відходів, а отже, зменшить навантаження на служби з вивезення сміття.

Зростання кількості перероблених дерев

"Зараз ми всі знаємо про проблему викидів парникових газів, а також про необхідність скорочення викидів вуглецю", - пояснює Сінтія Карті, аспірант кафедри хімічної та біологічної інженерії в університеті.

"Я бачу відходи біомаси як потенційне альтернативне джерело сировини для хімічної промисловості", - зазначає вона в коментарі BBC News.

Деякі речовини, що містяться у хвої сосни, є важливим інгредієнтом парфумів.

Копирайт изображения Kelly Mercer Image caption Переробка вашої різдвяної ялинки означатиме, що і після Різдва вона приноситиме користь

Попри збільшення уваги до проблем, викликаних глобальним розповсюдженням пластикового забруднення, популярність штучних ялинок продовжує зростати.

Водночас, за оцінками, у Великій Британії щороку купують вісім мільйонів "натуральних" ялинок.

На жаль, переважна більшість з них - близько семи мільйонів - залишаються на звалищі.

Безвідходна економіка

Визнаючи цінність дерев як потенційної сировини для хімічної промисловості, більш економічно доцільним є їхнє використання для біорафінування - отримання палива та енергії з біомаси, вважає пані Карті.

На її думку, це також може призвести до скорочення вуглецевих викидів у Великій Британії, оскільки зменшить залежність країни від імпорту пластикових дерев та зменшить об'єм біомаси дерев, що гниють на звалищах.

Її колега, доктор Джеймс Макгрегор, наголошує: "Використання біомаси - матеріалу, отриманого з рослин, для виробництва палива та хімічних речовин, які зараз виробляються з викопних ресурсів, буде відігравати ключову роль у майбутній світовій економіці".

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