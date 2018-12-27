Усі захоплені у Керченській протоці українці оголосили себе військовополоненими

Копирайт изображения UNIAN Image caption Акція "Пам'ятай про тих, хто в полоні" на підтримку українських моряків і всіх українських в'язнів в РФ

Усі українські моряки, яких Росія захопила у Керченській протоці 25 листопада, заявили про свій статус військовополонених.

Про це у Facebook повідомив Микола Полозов, який належить до групи адвокатів, що захищають українських моряків.

Адвокат написав, що станом на 27 грудня "всі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими".

За його словами, сьогодні відповідні заяви зробили поранені моряки: матрос з катера "Бердянськ" Андрій Ейдер та старший матрос з того ж корабля Андрій Артеменко.

Раніше Україна неодноразово заявляла, що вважає моряків із захоплених кораблів військовополоненими і російський суд не може їх судити.

За словами уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової, українці підпадають під визначення військовополонених, яке передбачене Женевською конвенцією, а "якщо це військовополонені, ніякого обміну не може бути на будь-яких злочинців, в тому числі з Російської Федерації".

24 українців, які знаходилися на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю.

Українських громадян заарештували "кримські суди", а потім їх перевели у СІЗО в Москву.

Image caption Білборд на підтримку одного із захоплених українців - капітана буксиру "Яни Капу" Олега Мельничука

Україна і міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають негайного звільнення моряків і кораблів.

На думку Кремля інцидент у протоці був провокацією з боку України.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання звільнення українців "можна буде вирішувати після завершення кримінальної справи".

Захоплення моряків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росіяни захопили військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу"

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. При цьому поранення отримали троє українців.

Андрій Артеменко отримав осколкове поранення та сильне забиття кисті руки та травмоване сухожилля.

Андрій Ейдер має сильне забиття лівого коліна, яке не згинається, рану глибиною 3-4 сантиметри у правій нозі ближче до паху та пересувається на милицях.

Василь Сорока отримав осколкові поранення, важку рвану рану передпліччя лівої руки та пошкодження сухожилля та м'яза руки.

24 українців, які перебували на кораблях, заарештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО у Москві. Через деякий час до них допустили українських консулів.

Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових у порушенні державного кордону.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українців заарештували на два місяці та перевезли до Москви

Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

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