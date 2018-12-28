Валютні резерви виходять на "довоєнний" рівень - НБУ

Копирайт изображения www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos Image caption Валютні резерви НБУ швидко зростають після відновлення співпраці з МВФ

Валютні резерви України зросли до 20,7 млрд доларів - повідомляє НБУ. Востаннє резерви перевищували таку позначку у жовтні 2013 року.

На 1 грудня 2018 року валютні резерви країни були на 3 млрд доларів меншими, і дорівнювали 17,7 млрд доларів.

Відчутне зростання валютних резервів почалося після рішення МВФ про початок нової програми співпраці з Україною та надання першого траншу з цієї програми на 1,4 млрд доларів.

Проте перевищення рівня у 20 млрд доларів, за даними НБУ, забезпечило надходженню 349,3 млн євро кредиту від Deutsche Bank, наданого українському уряду під гарантію на підтримку державної політики, схваленої Світовим банком минулого тижня.

"Ще два робочі дні до кінця року - і завдяки вже отриманому фінансуванню від міжнародних партнерів та сприятливій ситуації на валютному ринку Україна зможе завершити 2018 рік з міжнародними резервами на довоєнному рівні близько 20 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні НБУ у Facebook.

Вже у 2018 році Україна увійшла у кількарічний період пікових боргових виплат.

Як заявляв голова НБУ Яків Смолій, у 2019-2020 роках виплати за зовнішнім боргом з відсотками становитимуть 12 млрд дол.

Загалом для виплати внутрішнього і зовнішнього державного боргу у бюджеті країни на 2019 рік закладено 417 млрд грн. Це близько третини всього бюджету країни.