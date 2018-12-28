Мішель Обама відібрала титул "найбільш захопливої" жінки року у Гілларі Клінтон

Копирайт изображения PA Image caption Мішель Обама тричі займала друге місце після Гілларі Клінтон

Колишня перша леді США Мішель Обама поклала край 17-річному пануванню Гілларі Клінтон у статусі жінки, що найбільше захоплює жителів США.

Пані Клінтон, колишній кандидат у президенти, державний секретар і перша леді, посіла третє місце в щорічному опитуванні інституту Ґеллапа.

Королева Єлизавета II увійшла в топ-10 вже у 50-й раз, йдеться в повідомленні установи.

Водночас колишнього президента Барака Обаму визнали найбільш захопливим чоловіком уже 11-й рік поспіль. Президент Дональд Трамп зайняв друге місце четвертий рік поспіль.

Опитування проводиться щорічно з 1946 року, за винятком 1976 року.

1025 дорослих респондентів попросили назвати чоловіка і жінку, які живуть в будь-якій точці світу, якими вони найбільше захоплюються.

Найбільш захопливі жінки:

Мішель Обама - 15%

Опра Вінфрі - 5%

Гілларі Клінтон - 4%

Меланія Трамп - 4%

Королева Єлизавета II - 2%

Найбільш захопливий чоловік:

Барак Обама - 19%

Дональд Трамп - 13%

Джордж Буш - 2%

Папа Франциск - 2%

Білл Гейтс 1%

Джерело: інститут Ґеллапа

Пані Клінтон, колишній сенатор-демократ і державний секретар США, яка балотувалась на посаду президента у 2016 році, займала перше місце у рейтингу 22 рази, включаючи останні 17 років поспіль.

Хоча Опра Вінфрі ніколи не очолювала цей рейтинг, проте другою вона була 14 разів.

Якщо Барак Обама знову займе перше місце і в наступному році, то він зрівняється з рекордсменом - колишнім президентом Дуайтом Ейзенхауером, який завойовував титул 12 разів, повідомляє інститут Ґеллапа.

Пан Трамп поки один з двох президентів, які не займали першу сходинку рейтингу під час перебування на посаді. Іншим був - Джеральд Форд.

Інститут Ґеллапа зазначає, що опитування, яке проводили в період з 3 по 12 грудня, має похибку плюс-мінус чотири відсотки.

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