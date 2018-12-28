Мішель Обама відібрала титул "найбільш захопливої" жінки року у Гілларі Клінтон
Колишня перша леді США Мішель Обама поклала край 17-річному пануванню Гілларі Клінтон у статусі жінки, що найбільше захоплює жителів США.
Пані Клінтон, колишній кандидат у президенти, державний секретар і перша леді, посіла третє місце в щорічному опитуванні інституту Ґеллапа.
Королева Єлизавета II увійшла в топ-10 вже у 50-й раз, йдеться в повідомленні установи.
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Водночас колишнього президента Барака Обаму визнали найбільш захопливим чоловіком уже 11-й рік поспіль. Президент Дональд Трамп зайняв друге місце четвертий рік поспіль.
Опитування проводиться щорічно з 1946 року, за винятком 1976 року.
1025 дорослих респондентів попросили назвати чоловіка і жінку, які живуть в будь-якій точці світу, якими вони найбільше захоплюються.
Найбільш захопливі жінки:
Мішель Обама - 15%
Опра Вінфрі - 5%
Гілларі Клінтон - 4%
Меланія Трамп - 4%
Королева Єлизавета II - 2%
Найбільш захопливий чоловік:
Барак Обама - 19%
Дональд Трамп - 13%
Джордж Буш - 2%
Папа Франциск - 2%
Білл Гейтс 1%
Джерело: інститут Ґеллапа
Пані Клінтон, колишній сенатор-демократ і державний секретар США, яка балотувалась на посаду президента у 2016 році, займала перше місце у рейтингу 22 рази, включаючи останні 17 років поспіль.
Хоча Опра Вінфрі ніколи не очолювала цей рейтинг, проте другою вона була 14 разів.
Якщо Барак Обама знову займе перше місце і в наступному році, то він зрівняється з рекордсменом - колишнім президентом Дуайтом Ейзенхауером, який завойовував титул 12 разів, повідомляє інститут Ґеллапа.
Пан Трамп поки один з двох президентів, які не займали першу сходинку рейтингу під час перебування на посаді. Іншим був - Джеральд Форд.
Інститут Ґеллапа зазначає, що опитування, яке проводили в період з 3 по 12 грудня, має похибку плюс-мінус чотири відсотки.
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