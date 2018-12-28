Цунамі в Індонезії загрожує рідкісним яванським носорогам

Копирайт изображения WWF Image caption Усю популяцію яванських носорогів може знищити цунамі

Захисники природи застерігають, що всю популяцію яванського носорога, яка знаходиться під критичною загрозою, може зникнути, якщо цунамі знову ударить по індонезійському острову.

Ці тварини колись жили у джунглях Південно-Східної Азії та Індії, але сьогодні їх існує лише 67 особин і усі вони живуть у Національному парку Уджунг Кулон, який постраждав від цунамі минулого тижня.

Парк розташований у тіні вулкану Анак-Кракатау, який спровокував хвилі, що недавно вбили сотні людей.

Вулкан залишається активним і влада зараз поспішає їх евакуювати.

Двоє працівників парку були серед 430 загиблих від цунамі, а численні паркові будівлі й судна зазнали пошкоджень, коли цунамі вдарило минулої суботи.

Але яванські носороги, що залишилися в парку - єдині, що залишилися у світі - тоді не постраждали.

Носороги, зазвичай, живуть уздовж південного узбережжя парку, а попереднє цунамі завдало шкоди тільки північному узбережжю. Втім, багато хто переживає, що носорогам може не пощастити знову, якщо буде ще одна катастрофа.

Цілий вид у небезпеці

Яванські носороги знаходяться під найбільшою загрозою серед п'яти видів носорогів у світі - і їх включили до переліку видів. що знаходяться під критичною загрозою Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

Колись їх знаходили в північно-східній Індії та по всій Південно-Східній Азії, але популяція цих тварин швидко зникла внаслідок браконьєрства, руйнування середовища проживання через сільське господарство та інші фактори.

Копирайт изображения WWF Image caption У світі існує лише 67 яванських носорогів

За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), останнього яванського носорога у В'єтнамі вбили браконьєри у 2010 році.

"Оскільки яванських носорогів не тримають у неволі, то якщо ми втратимо цю популяцію, ми, по суті, втратимо весь вид", - сказав Нікола Ловет, представник WWF.

Пошук ідеального місця

З червня Анак-Кракатау почав демонструвати ознаки посиленої вулканічної активності.

Але минулої суботи, як вважають, вулканічна активність Анак-Кракатау спричинила підводні зсуви земної поверхні, викликавши цунамі, в результаті якого загинуло щонайменше 430 людей.

Влада стверджує, що Анак-Кракатау все ще активний і насправді стає все більш активним, проявляючи ознаки так званих стромбольських вивержень - короткочасних, вибухових вивержень лави.

"Ми розуміємо, що не можемо дозволити яванським носорогам жити тільки в Уджунг Кулон", - сказав BBC News Indonesia керівник Індонезійського фонду збереження носорогів (YABI) Відодо Сукохаді Рамоно.

Пан Рамоно додав, що існують плани щодо переселення невеликої групи носорогів у інше місце, хоча при реалізації такого плану "потрібно врахувати багато факторів".

Носороги, яких вирішать переселити, мають бути в доброму фізичному стані, мати тісні зв'язки один з одним і бути здатними до розмноження.

Але переселити носорогів в інше місце легше сказати, ніж зробити.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Яванські носороги повинні жити в цілорічно вологому кліматі

Нове місце розташування повинно мати більше ніж 200 видів рослин, які стануть джерелом їжі для яванського носорога. Необхідно також мати достатню кількість води, ідеальний тип ґрунту, стан землі та місце з цілорічно вологим кліматом.

"Важко знайти ідеальне місце... нам потрібно щонайменше п'ять тисяч гектарів в одному районі. Територія повинна забезпечити (носорогам відповідну) їжу, воду. Ми повинні знати, які хвороби там існують, чи є там хижаки, чи підтримуватиме тварин місцева громада", - сказав BBC News Indonesia керівник Національного парку Уджунг Кулон Мамат Рахмат.

Урядові чиновники роками шукали відповідне місце для яванських носорогів. Планувалося знайти відповідне місце до 2017 року - але цього так і не вдалося зробити.

Керівник Національного парку Уджунг Кулон відзначив, що уряд розглянув 10 можливих місць, одне з яких визначили пріоритетним - заповідник дикої природи Цикепух у Західній Яві.

Проте виникли певні проблеми.

"Існує домовленість (з) армією про використання землі для військових навчань. Ми повинні провести подальші дослідження щодо того, як (звук) зброї та гармат може (вплинути) на носорогів".

Люди також ведуть свою діяльність поблизу заповідника, а це може поставити під загрозу носорогів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Слід носорога в національному парку Уджунг Кулон

План переїзду до заповідника дикої природи Цикепух, здається, не поспішають реалізовувати, але після останнього цунамі чиновники почали наближати термін його завершення.

"Ми (будемо) робити більше кроків для підготовки іншого місця проживання (для носорогів)", - сказав керівник парку.

"Якщо одного дня Уджунг Кулон постраждає від виверження, то (ми матимемо надію), що частина популяції (яванських носорогів) виживе на новому місці".

У матеріалі використаний репортаж кореспондента BBC Indonesia Ріван Двіастоно.

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