Томос став подією року для українців - опитування

Копирайт изображения UNIAN Image caption 15 грудня у Києві пройшов об'єднавчий церковний собор, на якому створили Православну церкву України та обрали її предстоятеля - митрополита Епіфанія

Політичною подією 2018 року українці вважають об'єднання православної церкви та рішення про томос, свідчать результати опитування проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Соціологи поставили респондентам питання, яку політичну подію України вони вважають головною у 2018 році, та дали можливість самим сформулювати відповідь.

"Стабільно ми ставимо питання про головну подію року, політичну подію в Україні... головною подією, очевидно, було названо об'єднання церков-томос - це зазначила більшість у 24% громадян", - розповіла директорка Демініціатив Ірина Бекешкіна на прес-конференції в п'ятницю.

Введення воєнного стану зазначили 17% опитаних, інцидент у Керченській протоці - 9%, продовження війни - 7%.

Жодної події не змогли назвати 12% опитаних.

Дослідження провели з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Головною політичною подією світу опитані назвали:

протести у Франції - 7% респондентів,

санкції проти Росії - 4%,

протести у Вірменії - 3%,

інцидент у Керченській протоці - 3%.

"Можна зробити висновок, що наші люди не надто обізнані в міжнародних подіях, не дуже ними цікавляться", - вважає пані Бекешкіна.

20% опитаних висловили впевненість, що Україна зможе подолати проблеми та труднощі у найближчі кілька років, 46% - вважають, що це відбудеться, але у більш віддаленій перспективі, 15% - не вірять, що це вдасться.

28% - мали труднощі з відповіддю.

Свята й очікування від нового року

Копирайт изображения UNIAN Image caption 85% українців люблять новорічні свята, свідчать результати опитування

85% українців люблять новорічні свята, 10% - по-різному, а 5% - не люблять.

68,5% опитаних будуть святкувати різдво 7 січня, 17% - святкуватимуть і 25 грудня, і 7 січня, 4% - тільки 25 грудня.

Не святкуватимуть Різдво 8% респондентів.

64,5% опитаних планують святкувати Новий рік вдома, 17,5% - в гостях у друзів чи родичів, 4% - у громадському закладі, 1% - в інтернеті. 1% - перед телевізором на самоті, 1% - у подорожі Україною, 0,5% - за кордоном.

4,5% респондентів не планують святкувати, а просто підуть спати.

59,6% українців були дуже та переважно щасливі у 2018 році, переважно та зовсім нещасними були 26,6% респондентів.

23% впевнені, що наступний рік буде кращим, ніж нинішній, а 55% на це сподіваються, 10% - очікують, що гіршого у наступному році буде більше, 1% - впевнені, що буде лише гірше.

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