Томос став подією року для українців - опитування
Політичною подією 2018 року українці вважають об'єднання православної церкви та рішення про томос, свідчать результати опитування проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Соціологи поставили респондентам питання, яку політичну подію України вони вважають головною у 2018 році, та дали можливість самим сформулювати відповідь.
"Стабільно ми ставимо питання про головну подію року, політичну подію в Україні... головною подією, очевидно, було названо об'єднання церков-томос - це зазначила більшість у 24% громадян", - розповіла директорка Демініціатив Ірина Бекешкіна на прес-конференції в п'ятницю.
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Введення воєнного стану зазначили 17% опитаних, інцидент у Керченській протоці - 9%, продовження війни - 7%.
Жодної події не змогли назвати 12% опитаних.
Дослідження провели з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Головною політичною подією світу опитані назвали:
- протести у Франції - 7% респондентів,
- санкції проти Росії - 4%,
- протести у Вірменії - 3%,
- інцидент у Керченській протоці - 3%.
"Можна зробити висновок, що наші люди не надто обізнані в міжнародних подіях, не дуже ними цікавляться", - вважає пані Бекешкіна.
20% опитаних висловили впевненість, що Україна зможе подолати проблеми та труднощі у найближчі кілька років, 46% - вважають, що це відбудеться, але у більш віддаленій перспективі, 15% - не вірять, що це вдасться.
28% - мали труднощі з відповіддю.
Свята й очікування від нового року
85% українців люблять новорічні свята, 10% - по-різному, а 5% - не люблять.
68,5% опитаних будуть святкувати різдво 7 січня, 17% - святкуватимуть і 25 грудня, і 7 січня, 4% - тільки 25 грудня.
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Не святкуватимуть Різдво 8% респондентів.
64,5% опитаних планують святкувати Новий рік вдома, 17,5% - в гостях у друзів чи родичів, 4% - у громадському закладі, 1% - в інтернеті. 1% - перед телевізором на самоті, 1% - у подорожі Україною, 0,5% - за кордоном.
4,5% респондентів не планують святкувати, а просто підуть спати.
59,6% українців були дуже та переважно щасливі у 2018 році, переважно та зовсім нещасними були 26,6% респондентів.
23% впевнені, що наступний рік буде кращим, ніж нинішній, а 55% на це сподіваються, 10% - очікують, що гіршого у наступному році буде більше, 1% - впевнені, що буде лише гірше.
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