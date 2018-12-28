Через вибух у Нью-Йорку нічне небо над містом стало блакитним

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Вибух на нью-йоркській електростанції розфарбував нічне небо над містом у незвичний блакитний колір.

Інцидент одразу ж стали обговорювати у соцмержах. Дехто з користувачів жартома припускав, що в Нью-Йорку приземлився корабель прибульців.

Інші писали, що в місті сталося щось надприродне і пропонували покликати на допомогу героїв фільму "Мисливці на привидів".

Проте вже незабаром місцева поліція запевнила публіку, що незвичний колір неба зумовлений чимось більш прозаїчним - а саме вибухом трансформатора на електростанції Con Edison, що розташована в районі Квінс.

Як зазначили правоохоронці, жодної інформації про постраждалих від вибуху у них немає.

Пропустити Twitter допис , автор: @ConEdison There was a brief electrical fire at our substation on 20th Avenue & 32nd Street in Astoria this evening, which caused a transmission dip in the area. All power lines serving the area are in service and the system is stable. Photo: Michael Friedl, New York Times pic.twitter.com/vq2Ao46rhk — Con Edison (@ConEdison) 28 грудня 2018 р.

При цьому тимчасове відключення електрики вдарило по аеропорту Ла-Гуардія. В керівництві летовища пасажирів попередили про можливі затримки рейсів.

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