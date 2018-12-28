ФСБ збудувала паркан на межі анексованого Криму

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ФСБ повідомила, що звела загородження на межі анексованого Росією Криму. Паркан, збудований на Перекопському перешийку, обладнаний високоточною технікою і колючим дротом.

У ФСБ кажуть, що система загороджень протяжністю понад 60 кілометрів обладнана кількома сотнями сигналізаційних сенсорів.

"Використання цих комплексів на кримській ділянці кордону необхідне через низку загроз, таких як спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп суміжної держави на територію Криму, спроби організації контрабанди зброї, боєприпасів, тютюнової і алкогольної продукції, наркотиків, психотропних речовин, порушення держкордону і його режиму з боку українських громадян з господарсько-побутовими цілями", - кажуть в ФСБ.

Речник української Держприкордонслужби Олег Слободян розповів BBC News Україна, що відомство наразі збирає дані про ситуацію і коментувати повідомлення ФСБ поки не готове.

"Це заява ФСБ. Що ми можемо сказати, якщо цього паркану навіть немає в зоні видимості", - додав Слободян.

На знімках, які оприлюднило агентство "РИА Новости", видно, що на паркані розміщений колючий дріт.

У 2016 році українська влада також побудувала оборонні споруди на межі Криму і Херсонської області. Окрім того, загородження були встановлені у Харківській і Чернігівській областях. Спочатку цей проект називався "Стіна", проте згодом тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав його "Європейський вал".

Як повідомили у ФСБ Росії, планування і розробка документації для побудови загороджень на межі Криму розпочалися ще у 2015 році.

За даними ЗМІ, на проект планували витратити близько 200 мільйонів рублів (2,9 млн доларів).

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