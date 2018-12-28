Чи дійсно кінотеатр "Київ" під загрозою?

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У середу голова Держкіно Пилип Іллєнко збурив соцмережі повідомленням про те, що подальша доля столичного кінотеатру "Київ" опинилася під загрозою. Чи дійсно варто непокоїтися?

Що сталося?

У середу Іллєнко розповів про зустріч з керівником кінотеатру "Київ" Вілією Бондаренко, яка повідомила його, що вже за тиждень - 4 січня 2019 року - термін дії договору про оренду приміщення кінотеатру добігає кінця.

Будівля за адресою вулиця Васильківська, 19, в якій і розташований кінотеатр, наразі перебуває у комунальній власності міста. При цьому, написав Іллєнко, досі не зрозуміло, чи подовжить міська влада термін дії оренди.

"На сьогодні, попри звернення орендаря, відповідальні структури не тільки не продовжили договір оренди, але навіть не повідомили про подальші плани щодо цього", - додав голова Держкіно.

Тоді ж він пообіцяв, що найближчим часом звернеться до міського голови з проханням особисто розібратися в ситуації і посприяти продовженню роботи кінотеатру.

Реакція соцмереж

З огляду на те, що восени стало відомо про закриття одразу двох знакових для столиці кінотеатрів - "Україна" і "Кінопанорама", - на новини про сумнівне майбутнє "Києва" багато хто відреагував особливо емоційно.

"Як можна було віддати "Кінопанораму"? В центрі міста? Де можна було подивитись гарне європейське кіно? І от вже взялись за "Київ"? Це сумно до сліз!", - написала користувач Марина Русанова.

"Панорама", "Україна", Київ"... Принцип доміно. Хто наступний?", - додала Тетяна Вітязь.

Дехто з користувачів запропонував створити петицію з вимогою завадити можливому закриттю "Києва": "Це мій найулюбленіший кінотеатр. Сподіваюся, що кінотеатр не закриють! Може якоюсь петицією це можливо зупинити?".

Інші відповідали, що петиціями проблеми не вирішиш - адже ніхто "не звертає на них уваги".

"Києву" нічого не загрожує"

Вже ввечері у четвер у Київській міській адміністрації заспокоїли, що майбутньому "Києва" нічого не загрожує.

"Кінотеатр продовжить свою роботу у тому ж форматі, що і нині. Будь-які інші заяви - домисли, не більше", - заявила директорка столичного Департаменту культури Діана Попова і додала, що так само не варто непокоїтися з приводу майбутнього фестивалю "Молодість".

При цьому Попова зауважила, що у міської влади часом виникають сумніви щодо платоспроможності нинішнього орендаря будівлі, тому не виключений варіант, за якого кінотеатр "Київ" включать до комунальної мережі "Київкінофільм". До неї наразі входять кінотеатри "Лейпциг", "Флоренція", "Київська Русь", "Братислава", "Молодіжний" та інші.

За словами Попової, кінотеатр "Київ" є пам'яткою архітектури і містобудування місцевого значення, а отже цільове призначення кінотеатру змінюватись не може.

"Ми не можемо собі дозволити навіть припустити, що робота кінотеатру може бути зупинена", - додала директорка столичного Департаменту культури.

Копирайт изображения Facebook/Кінопанорама

Серія закриттів кінотеатрів

Восени стало відомо, що з 1 жовтня роботу припиняють одразу два столичні кінотеатри - "Україна" і "Кінопанорама".

У КМДА тоді пояснювали, що не мають до цих рішень жодного стосунку - обидві будівлі давно знаходяться у приватній власності, а отже майбутнє споруд залежить лише від їхніх власників.

"Кінопанорама" була приватизована у 2009 році, а "Україна" - ще у 2004.

Очікується, що на місці "Кінопанорами" буде зведений дев'ятиповерховий готель. Про майбутнє приміщення кінотеатру "Україна" поки нічого не відомо.

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