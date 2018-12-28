Діти у зонах війни: найпромовистіші фото 2018 року

  • 28 грудня 2018
Сирія Копирайт изображения © UNICEF/UN0207858/Al-Issa
Image caption Сирія, табір для біженців, квітень 2018 року

Майбутнє мільйонів дітей, які живуть в охоплених збройними конфліктами країнах, залишається під загрозою. Там і надалі грубо порушують права дітей, а світові лідери не можуть притягнути винних до відповідальності, наголошує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Найгостріша ситуація з правами дітей у зонах конфліктів - у Сирії, Ємені, Демократичній Республіці Конго, Нігерії, Південному Судані, М'янмі та у зоні бойових дій на Донбасі в Україні.

Як наголошують у Дитячому фонді ООН, в Афганістані за перші дев'ять місяців 2018 року вбили чи покалічили майже 5 тисяч дітей.

У Сирії протягом січня-вересня ООН підтвердила вбивство 870 дітей.

Ємен Копирайт изображения © UNICEF/UN0253355/ Huwais
Image caption Ємен, листопад 2018 року. Сотні тисяч дітей країни страждають від голоду

На сході України конфлікт, що триває вже понад чотири роки, руйнує систему освіти. У зоні конфлікту зруйнували та пошкодили сотні шкіл, через що близько 700 тисяч дітей навчаються в умовах бойових дій різної інтенсивності. Ще одна загроза - нерозірвані боєприпаси.

Чад Копирайт изображения UNICEF/UN0238124// Vincent Tremeau
Image caption Чад, Африка
Ірак Копирайт изображения UNICEF/UN0161148/Anmar
Image caption Дівчата у майже зруйнованому місті Мосул в Іраку
Афганістан Копирайт изображения UNICEF/UN0202778/Hibbert
Image caption Квітень 2018 року, Афганістан

У Ємені ООН підтвердила вбивства або каліцтва 1 427 дітей. 400 тисяч дітей тут страждають від браку їжі.

Південний Судан Копирайт изображения UNICEF/UN0236842/Rich
Image caption Південний Судан
ЦАР Копирайт изображения UNICEF/UN0248772/Le Du
Image caption Центральноафриканська Республіка, центр допомоги голодним
Донбас Копирайт изображения UNICEF/UN0243118/Morris VII Photo
Image caption Діана живе просто біля лінії розмежування на Донбасі та змушена кожного дня перетинати пункт пропуску, щоб потрапити до безпечної школи
Донбас, Україна Копирайт изображения UNICEF/UN0243156/Morris VII Photo
Image caption Садочок у селі Новотошківське на Луганщині, куди влучила ракета
Донбас, Україна Копирайт изображения UNICEF/UN0243142/Morris VII Photo
Image caption 10-річний Артем Акімов, який живе поблизу лінії розмежування на підконтрольній Україні території Донбасу

...

Також на цю тему

Новини на цю ж тему