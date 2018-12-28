Діти у зонах війни: найпромовистіші фото 2018 року

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Майбутнє мільйонів дітей, які живуть в охоплених збройними конфліктами країнах, залишається під загрозою. Там і надалі грубо порушують права дітей, а світові лідери не можуть притягнути винних до відповідальності, наголошує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Найгостріша ситуація з правами дітей у зонах конфліктів - у Сирії, Ємені, Демократичній Республіці Конго, Нігерії, Південному Судані, М'янмі та у зоні бойових дій на Донбасі в Україні.
Як наголошують у Дитячому фонді ООН, в Афганістані за перші дев'ять місяців 2018 року вбили чи покалічили майже 5 тисяч дітей.
У Сирії протягом січня-вересня ООН підтвердила вбивство 870 дітей.
На сході України конфлікт, що триває вже понад чотири роки, руйнує систему освіти. У зоні конфлікту зруйнували та пошкодили сотні шкіл, через що близько 700 тисяч дітей навчаються в умовах бойових дій різної інтенсивності. Ще одна загроза - нерозірвані боєприпаси.
У Ємені ООН підтвердила вбивства або каліцтва 1 427 дітей. 400 тисяч дітей тут страждають від браку їжі.