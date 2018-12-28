Діти у зонах війни: найпромовистіші фото 2018 року

Копирайт изображения © UNICEF/UN0207858/Al-Issa Image caption Сирія, табір для біженців, квітень 2018 року

Майбутнє мільйонів дітей, які живуть в охоплених збройними конфліктами країнах, залишається під загрозою. Там і надалі грубо порушують права дітей, а світові лідери не можуть притягнути винних до відповідальності, наголошує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Найгостріша ситуація з правами дітей у зонах конфліктів - у Сирії, Ємені, Демократичній Республіці Конго, Нігерії, Південному Судані, М'янмі та у зоні бойових дій на Донбасі в Україні.

Як наголошують у Дитячому фонді ООН, в Афганістані за перші дев'ять місяців 2018 року вбили чи покалічили майже 5 тисяч дітей.

У Сирії протягом січня-вересня ООН підтвердила вбивство 870 дітей.

Копирайт изображения © UNICEF/UN0253355/ Huwais Image caption Ємен, листопад 2018 року. Сотні тисяч дітей країни страждають від голоду

На сході України конфлікт, що триває вже понад чотири роки, руйнує систему освіти. У зоні конфлікту зруйнували та пошкодили сотні шкіл, через що близько 700 тисяч дітей навчаються в умовах бойових дій різної інтенсивності. Ще одна загроза - нерозірвані боєприпаси.

Копирайт изображения UNICEF/UN0238124// Vincent Tremeau Image caption Чад, Африка

Копирайт изображения UNICEF/UN0161148/Anmar Image caption Дівчата у майже зруйнованому місті Мосул в Іраку

Копирайт изображения UNICEF/UN0202778/Hibbert Image caption Квітень 2018 року, Афганістан

У Ємені ООН підтвердила вбивства або каліцтва 1 427 дітей. 400 тисяч дітей тут страждають від браку їжі.

Копирайт изображения UNICEF/UN0236842/Rich Image caption Південний Судан

Копирайт изображения UNICEF/UN0248772/Le Du Image caption Центральноафриканська Республіка, центр допомоги голодним

Копирайт изображения UNICEF/UN0243118/Morris VII Photo Image caption Діана живе просто біля лінії розмежування на Донбасі та змушена кожного дня перетинати пункт пропуску, щоб потрапити до безпечної школи

Копирайт изображения UNICEF/UN0243156/Morris VII Photo Image caption Садочок у селі Новотошківське на Луганщині, куди влучила ракета

Копирайт изображения UNICEF/UN0243142/Morris VII Photo Image caption 10-річний Артем Акімов, який живе поблизу лінії розмежування на підконтрольній Україні території Донбасу

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