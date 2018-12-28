Найстаріший американець помер у віці 112 років. У чому його секрет довголіття?
Найстаріший у США ветеран Другої світової війни, якого також вважали найстарішим чоловіком країни, помер у Техасі у віці 112 років.
Річард Овертон три роки служив у армійському підрозділі для темношкірих та брав участь у бойових діях і морських десантах на острови Тихого океану під час війни.
Президент Барак Обама вітав його на День ветеранів у 2013 році.
- Чи знайшли вчені ген довголіття?
- Хто живе найдовше в світі і як їм це вдається?
- Вік весіллю не завада: у Британії вийшла заміж 100-річна жінка
Пан Овертон пояснював своє довге життя волею Божою, хоча він також казав, що віскі та сигари зіграли свою роль.
"Я курю сигари, відколи мені виповнилося 18 років, я до сих пір курю їх. Дванадцять на день", - цитує пана Овертона місцеве телебачення.
Коли йому було близько 30-ти, він добровільно пішов до армії, служив у 1887-му інженерно-авіаційному батальйоні для темношкірих, і був у Перл-Харборі невдовзі після нападу японців у 1941 році.
"Він був там у Перл-Харборі, коли лінкори все ще тліли", - сказав Обама про Овертона у 2013 році.
"Він був на Окінаві. Він був на Іводзімі, де він сказав: "Я вибрався звідти тільки волею Божою".
"Ми потрапили у воронки, і кулі свистіли над нашими головами", - сказав пан Овертон в інтерв'ю про одну з висадок на острові, згадуючи про те, як йому довелося прибирати тіла мертвих з поля бою.
Річард Овертон народився в 1906 році. Більшу частину свого життя він прожив в Остіні.
На його 111-й день народження минулого року, міська рада Остіна перейменував вулицю, на якій ветеран прожив більше ніж 70 років, на його честь.
"Своїм швидким розумом і добрим духом, він торкнувся життя багатьох, і я пишаюся тим, що знав його", - сказав у своїй заяві губернатор Техасу Грег Ебботт, назвавши його "американською іконою і легендою Техасу".
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.