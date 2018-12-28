Найстаріший американець помер у віці 112 років. У чому його секрет довголіття?

Копирайт изображения Image copyrightEPA Image caption Річард Овертон завдячував довгим життям Богу, віскі та сигарам

Найстаріший у США ветеран Другої світової війни, якого також вважали найстарішим чоловіком країни, помер у Техасі у віці 112 років.

Річард Овертон три роки служив у армійському підрозділі для темношкірих та брав участь у бойових діях і морських десантах на острови Тихого океану під час війни.

Президент Барак Обама вітав його на День ветеранів у 2013 році.

Пан Овертон пояснював своє довге життя волею Божою, хоча він також казав, що віскі та сигари зіграли свою роль.

"Я курю сигари, відколи мені виповнилося 18 років, я до сих пір курю їх. Дванадцять на день", - цитує пана Овертона місцеве телебачення.

Коли йому було близько 30-ти, він добровільно пішов до армії, служив у 1887-му інженерно-авіаційному батальйоні для темношкірих, і був у Перл-Харборі невдовзі після нападу японців у 1941 році.

"Він був там у Перл-Харборі, коли лінкори все ще тліли", - сказав Обама про Овертона у 2013 році.

Пропустити Twitter допис , автор: @TexasVeterans We are saddened that Mr. Richard Overton, the nation's oldest man, 3rd oldest living man in the world, and our Nation's oldest living veteran born in 1906, has died at age 112. "You don't know when you get here, you don't know when you go, it's in God's hands" - #RichardOverton pic.twitter.com/bZE48egckZ — Texas Veterans Commission (@TexasVeterans) 28 грудня 2018 р.

"Він був на Окінаві. Він був на Іводзімі, де він сказав: "Я вибрався звідти тільки волею Божою".

"Ми потрапили у воронки, і кулі свистіли над нашими головами", - сказав пан Овертон в інтерв'ю про одну з висадок на острові, згадуючи про те, як йому довелося прибирати тіла мертвих з поля бою.

Річард Овертон народився в 1906 році. Більшу частину свого життя він прожив в Остіні.

На його 111-й день народження минулого року, міська рада Остіна перейменував вулицю, на якій ветеран прожив більше ніж 70 років, на його честь.

"Своїм швидким розумом і добрим духом, він торкнувся життя багатьох, і я пишаюся тим, що знав його", - сказав у своїй заяві губернатор Техасу Грег Ебботт, назвавши його "американською іконою і легендою Техасу".

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