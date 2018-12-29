Копирайт изображения WWT Image caption Вирощені у неволі качки тепер поселяться в новому будинку

Найбільш рідкісна пташка світу - різновид качки, який має назву мадагаскарська ниркова качка - знайшла новий дім на новий рік.

Міжнародна група дослідників випустила 21 птаха на озеро на півночі Мадагаскару.

Це важливий крок на шляху до відновлення виду, який більш ніж десятиліття вважали вимерлим.

Порятунок цього виду також може стати першим кроком у захисті заболочених земель Мадагаскару.

Чому цей вид під такою загрозою?

Оскільки мадагаскарську ниркову качку не бачили протягом 15 років, то увесь вид почали вважати вимерлим.

Крихітну популяцію птахів заново відкрили у 2006 році на одному віддаленому озері.

Це були останні 25 мадагаскарських качок на планеті.

Копирайт изображения WWT Image caption Нечисленна популяція жила в озері, яке було занадто глибоким і холодним, аби качки могли там процвітали і відновити свою кількість

Болотисті райони острову стали настільки забрудненими, що кільком пташкам, які вижили, довелося поселитись на останній незайманій території.

Але, як пояснив BBC News керівник програми збереження організації Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) Роб Шоу, вони лише "трималися за існування у місці, яке їм не підходить".

Їхній останній притулок був занадто глибокий і занадто холодний для того, аби нирки процвітали.

"Загрози, з якими вони стикаються в інших районах Мадагаскару - через які вони так швидко майже зникли - величезні", - пояснив Роб Шоу.

"Вони варіюються від нехарактерних для регіону видів і забруднення до безвідповідального ведення сільського господарства - цілий ряд проблем, які створюють умови, у яких таким видам як мадагаскарська ниркова качка дуже складно вижити".

Як їх рятують?

Копирайт изображения WWT Image caption Розведення качок у неволі стало ключем до їхнього порятунку

Це тяжка праця, яка вже зайняла більше ніж десять років. Міжнародна команда, яка включала представників WWT, Фонду збереження дикої природи Даррела, фонду "Сапсан" і уряду Мадагаскару, врятувала кладку яєць цих пташок і вивела пташенят у неволі.

Потім вони обшукали Мадагаскар на предмет найкращого місця, аби випустити у дике середовище птахів, що жили у неволі. Дослідники спинили свій вибір на озері Софія на півночі країни.

Команда тісно співпрацювала з місцевими громадами навколо озера, які покладаються на його воду, рибу та рослини.

Копирайт изображения WWT Image caption Для захисту качок на озері Софія встановили плавучі вольєри

"Потрібно село аби виростити дитину - так говорить стара африканська приказка - але в цьому випадку знадобилося село, аби виростити качку", - пояснив Найджел Джаррет з WWT

"Робота з місцевими громадами для розв'язання питань, через які цей вид майже вимер, була необхідною, аби дати качкам шанс на виживання".

Команда сподівається, що повернення у дику природу птаха, який був на самому краю вимирання, стане потужним прикладом не тільки того, як врятувати види, що знаходяться у небезпеці, але і як громади можуть підтримувати як людей, так і диких тварин у таких цінних середовищах проживання. Навіть у районах, де немає достатку.

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