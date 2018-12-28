Анджеліна Джолі не виключила, що піде в політику

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі не виключила, що в майбутньому може зайнятися політикою.

Під час інтерв'ю BBC вона заявила, що ще 20 років тому одразу б відкинула таку можливість, але зараз готова "бути там, де вона потрібна".

Наразі Джолі є послом доброї волі ООН. Вона активно займається цілою низкою питань - зокрема проблемами біженців, сексуального насильства і охорони природи.

У розмові з ведучим BBC Джастіном Веббом Джолі серед іншого поговорила про американську політику, соціальні мережі і світову міграційну кризу.

На питання про те, чи роздумує вона про похід в політику, акторка відповіла: "Якби мені поставили це питання 20 років тому, я б розсміялася… Я завжди кажу, що піду туди, де я потрібна. Не знаю, чи я підходжу для політики… Я жартувала, що не впевнена, чи ховаю я скелет у шафі", - каже Джолі.

"На своїй нинішній позиції я можу співпрацювати з урядами - так само, як і з військовими. Так що я перебуваю на дуже цікавому місці, яке дозволяє мені багато чого зробити", - каже вона.

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Акторка додала, що "поки що" буде мовчати з приводу свого політичного майбутнього.

"Поки що?" - уточнив ведучий, а потім додав, що не здивується, якщо з часом побачить прізвище Джолі у списку претендентів на те, аби стати кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

На це акторка не сказала "ні", а лише розсміялася і подякувала журналісту.

У програмі BBC Джолі також поговорила про дітей і своє ставлення до соцмереж. За її словами, вона "так само, як і більшість батьків" просто не здатна контролювати все, що вони роблять.

"Підлітки існують у власних реаліях. Наше з вами покоління не розуміє й половини того, що вони роблять з усією цією технікою. Вони можуть легко нас обійти", - каже акторка.

За її словами, ніхто з її дітей не має профілю на Facebook, так само як і вона сама.

"Ми остання сім'я, яка досі не зареєструвалася на Facebook", - пожартувала Джолі.

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