Ілон Маск просить суд відхилити позов. В чому його звинувачують?

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Ілон Маск просить суд відхилити позов, поданий проти нього британцем Верноном Ансвортом. Чоловік звинувачує засновника Tesla і SpaceX у наклепі.

Автор позову - британський дайвер Вернон Ансворт, який брав участь у порятунку дітей, що влітку цього року опинилися у затопленій печері в Таїланді.

В липні між ним і Ілоном Маском сталася заочна суперечка, в ході якої американський бізнесмен у Twitter назвав Ансворта педофілом. Зрештою британець подав на Маска до суду: він вимагає компенсувати йому 75 тисяч доларів і просить суд заборонити Маскові продовжувати звинувачувати його в педофілії у майбутньому.

Адвокати підприємця зауважують, що образливі висловлювання, яких припустився їхній клієнт, були відповіддю на зневажливі зауваження позивача.

Окрім того, запевняють вони, слова Маска були лише його власною точкою зору і підпадають під захист першої поправки до Конституції США, яка гарантує свободу слова.

Юристи додають, що Twitter - це місце, добре відоме як майданчик, де часто висловлюються образливі і перебільшені позиції. А отже, ніхто не сприймає думки, висловлені користувачами соцмережі, як перевірені і правдиві факти.

Чому Маск і Ансворт посварилися

Конфлікт між Маском і Ансвортом виник у середині липня, коли в Таїланді проходила операція з порятунку дітей, які були заблоковані в затопленій печері. Операція привернула до себе увагу величезної кількості світових ЗМІ, в ній брали участь рятувальники з різних країн.

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В якийсь момент на ситуацію звернув увагу засновник Tesla і SpaceX: він наказав власним інженерам створити невелику субмарину, яка б допомогла в процесі порятунку дітей.

Проте 13 липня один з рятувальників - Вернон Ансворт - заявив, що створення апарату було марною справою: в умовах печери субмарина не пропливла б навіть 50 метрів.

Чоловік також припустив, що вся участь Маска в рятувальній операції - це не більше, ніж рекламний хід.

У відповідь Маск у своєму Twitter назвав дайвера педофілом і запевнив, що субмарина легко зможе пройти весь шлях.

Згодом Маск все ж вибачився перед Ансвортом і видалив власні твіти.

Однак на початку вересня підприємець в листуванні з виданням Buzzfeed знову почав звинувачувати Ансворта в педофілії. Він назвав британця "дитячим ґвалтівником" і сказав, що той "одружився з 12-річною дівчинкою".

Тоді ж Маск додав, що "сподівається" на судовий позов з боку дайвера.

Як у США працює закон про наклеп?

Перша поправка до конституції США, яка гарантує право на свободу слова, перетворює доведення звинувачень у наклепі на непросте завдання.

Позивачам потрібно довести, що твердження, висловлені на їхню адресу, є неправдивими і спричинили для них матеріальні збитки.

При цьому, якщо йдеться про публічну фігуру, - а це доволі розпливчасте поняття, - треба довести, що вона діяла зі злим умислом. Іншими словами, що така особа знала, що її твердження є неправдою, але все одно продовжувала їх озвучувати.

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