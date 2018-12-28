Копирайт изображения Getty Images Image caption Ангела Меркель та Еммануель Макрон закликали Росію забезпечити вільний прохід суден у Керченській протоці та відпустити захоплених українських моряків до родин

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель у спільній заяві закликали Росію звільнити українських моряків, яких російські прикордонники захопили 25 листопада.

"Ми закликаємо, аби всі кораблі користувалися безпечним, вільним та безперешкодним проходом у Керченській протоці, і також закликаємо до негайного та безумовного звільнення українських моряків. Вони також повинні мати можливість провести свята зі своїми родинами", - говориться у заяві.

Лідери Франції та Німеччини занепокоєні використанням Росією військової сили в Керченській протоці, надмірними перевірками суден в Азовському морі та ситуацією з правами людини в анексованому Росією Криму,

Еммануель Макрон та Ангела Меркель також зазначають, що наближення Нового року та православного Різдва - чудова можливість для сторін конфлікту на Донбасі сконцентрувати свої зусилля на розв'язанні проблем мирного населення, яке постраждало внаслідок військового конфлікту.

Захоплення моряків

25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. При цьому були поранені троє українських моряків.

У Андрія Артеменка - осколкове поранення, сильне забиття кисті руки та травмоване сухожилля.

Андрій Ейдер має сильне забиття лівого коліна, яке не згинається, рану глибиною 3-4 сантиметри у правій нозі ближче до паху. Він пересувається на милицях.

Василь Сорока отримав осколкові поранення, важку рвану рану передпліччя лівої руки та пошкодження сухожилля і м'яза руки.

Усіх 24 українців, які перебували на кораблях, заарештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО у Москві. Через деякий час до них допустили українських консулів.

За словами адвоката українців Миколи Полозова, "всі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Всі 24 українські військові моряки, яких захопили російські прикордонники, заявили слідству, що є військовополоненими

Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових у порушенні державного кордону.

Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.

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