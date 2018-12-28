"Мають святкувати з родинами": Макрон та Меркель закликали звільнити українських моряків
Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель у спільній заяві закликали Росію звільнити українських моряків, яких російські прикордонники захопили 25 листопада.
"Ми закликаємо, аби всі кораблі користувалися безпечним, вільним та безперешкодним проходом у Керченській протоці, і також закликаємо до негайного та безумовного звільнення українських моряків. Вони також повинні мати можливість провести свята зі своїми родинами", - говориться у заяві.
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Лідери Франції та Німеччини занепокоєні використанням Росією військової сили в Керченській протоці, надмірними перевірками суден в Азовському морі та ситуацією з правами людини в анексованому Росією Криму,
Еммануель Макрон та Ангела Меркель також зазначають, що наближення Нового року та православного Різдва - чудова можливість для сторін конфлікту на Донбасі сконцентрувати свої зусилля на розв'язанні проблем мирного населення, яке постраждало внаслідок військового конфлікту.
Захоплення моряків
25 листопада російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. При цьому були поранені троє українських моряків.
У Андрія Артеменка - осколкове поранення, сильне забиття кисті руки та травмоване сухожилля.
Андрій Ейдер має сильне забиття лівого коліна, яке не згинається, рану глибиною 3-4 сантиметри у правій нозі ближче до паху. Він пересувається на милицях.
Василь Сорока отримав осколкові поранення, важку рвану рану передпліччя лівої руки та пошкодження сухожилля і м'яза руки.
Усіх 24 українців, які перебували на кораблях, заарештували кримські суди, а потім їх перевели у СІЗО у Москві. Через деякий час до них допустили українських консулів.
За словами адвоката українців Миколи Полозова, "всі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими".
Росія, яка після анексії Криму вважає територіальні води навколо півострова своїми, звинуватила українських військових у порушенні державного кордону.
Україна заявила, що згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони від узбережжя Криму.
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