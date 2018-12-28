Шпиль у подарунок: телеканал RT дарує на Новий рік шоколадний собор у Солсбері
Місцева влада Солсбері розкритикувала ідею російського державного телеканалу RT, який надсилає шоколадну модель собору міста як святковий подарунок.
В RT заявили, що їстівний подарунок відображає одну з найбільших історій року і тому його відправили багатьом отримувачам у галузі мас-медіа і не тільки.
У березні цього року в Солсбері отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію.
Член парламенту з Солсбері Джон Глен заявив: "Це дивна поведінка, але цього слід було очікувати".
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Зображення шоколадної моделі собору, прикрашеного стрічками з логотипом RT, поширив російський телеканал "Дождь".
У Twitter "Дождь" подякував за подарунок, запросивши колег: "Приходьте на чай, ми самі боїмося його їсти".
Представниця міської влади Солсбері Джо Брум назвала такий подарунок "дуже поганим смаком".
Вона додала: "Шкода, що хтось вважає, що це нормально, і це є неповагою до тих, кого торкнувся цей інцидент".
На RT, раніше відомий як Russia Today, вийшло інтерв'ю з двома чоловіками, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів.
В інтерв'ю чоловіки, які назвали себе Олександр Петров і Руслан Боширов, стверджували, що вони - просто туристи і поїхали в Солсбері, тому що друзі порадили їм подивитися на "знаменитий Солсберійський собор" і його шпиль заввишки 123 метри, але спершу в них це не вийшло, оскільки скрізь була брудна "жижа".
Скрипалі пережили отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок", але померла британка померла британка Дон Стерджесс, зовсім не пов'язана з Росією, яка зазнала впливу речовини.
Речник RT заявив, що шоколадну модель надіслали як подарунок "в дусі святкового сезону" для багатьох друзів, товаришів і партнерів у галузі мас-медіа і не тільки".
"Як новинна організація, щороку ми робимо подарунки, що відображають одну чи кілька гучних історій року", - додали у прес-службі.
"У 2018 році ми вирішили відзначити інтерв'ю, яке мало міжнародний резонанс і яке провела головна редакторка RT", - пояснили в RT.
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