Копирайт изображения @TVRAIN Image caption RT заявили, що шоколадний собор відображає одну з найгучніших історій року

Місцева влада Солсбері розкритикувала ідею російського державного телеканалу RT, який надсилає шоколадну модель собору міста як святковий подарунок.

В RT заявили, що їстівний подарунок відображає одну з найбільших історій року і тому його відправили багатьом отримувачам у галузі мас-медіа і не тільки.

У березні цього року в Солсбері отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію.

Член парламенту з Солсбері Джон Глен заявив: "Це дивна поведінка, але цього слід було очікувати".

Зображення шоколадної моделі собору, прикрашеного стрічками з логотипом RT, поширив російський телеканал "Дождь".

У Twitter "Дождь" подякував за подарунок, запросивши колег: "Приходьте на чай, ми самі боїмося його їсти".

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Представниця міської влади Солсбері Джо Брум назвала такий подарунок "дуже поганим смаком".

Вона додала: "Шкода, що хтось вважає, що це нормально, і це є неповагою до тих, кого торкнувся цей інцидент".

На RT, раніше відомий як Russia Today, вийшло інтерв'ю з двома чоловіками, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів.

В інтерв'ю чоловіки, які назвали себе Олександр Петров і Руслан Боширов, стверджували, що вони - просто туристи і поїхали в Солсбері, тому що друзі порадили їм подивитися на "знаменитий Солсберійський собор" і його шпиль заввишки 123 метри, але спершу в них це не вийшло, оскільки скрізь була брудна "жижа".

Image caption Олександр Петров і Руслан Боширов заявили, що поїхали в Солсбері подивитися на собор

Скрипалі пережили отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок", але померла британка померла британка Дон Стерджесс, зовсім не пов'язана з Росією, яка зазнала впливу речовини.

Речник RT заявив, що шоколадну модель надіслали як подарунок "в дусі святкового сезону" для багатьох друзів, товаришів і партнерів у галузі мас-медіа і не тільки".

"Як новинна організація, щороку ми робимо подарунки, що відображають одну чи кілька гучних історій року", - додали у прес-службі.

"У 2018 році ми вирішили відзначити інтерв'ю, яке мало міжнародний резонанс і яке провела головна редакторка RT", - пояснили в RT.

Копирайт изображения REX FEATURES Image caption Сергія Скрипаля (справа) та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок"

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