Копирайт изображения Netflix Image caption Актор Фінн Вайгед, який зіграв у фільмі "Дюнкерк", грає головного героя Стефана

На Netflix з'явився новий епізод серіалу "Чорне дзеркало", в якому події можуть контролювати глядачі.

Серія "Брандашмист" (Bandersnatch), події якої розгортаються у 1984 році, розповідає про програміста, який намагається адаптувати для відеогри фантастичну книгу в стилі "Обери собі пригоду".

Під час перегляду глядачів просять робити вибір за головного героя. Ці рішення впливають на розвиток сюжету.

У результаті серія має численні унікальні відмінності завдяки потенційним варіантам змін.

На зйомки серії "Брандашмист" пішло 35 днів, його тривалість - 90 хвилин, повідомляє Global News.

Цей час може зменшитися до 40 хвилин, якщо глядачі уникнуть певних поворотів і повторів, які згодом повертаються до основної історії.

Копирайт изображения Netflix Image caption У серії також знялися Вілл Поултер (в центрі) та Асім Шодрі

"Це було важко весь час", - розповів творець серіалу Чарлі Брукер.

Його колега Аннабель Джонс розповіла: "Чи не найскладнішим було створити світ і різноманітні відгалуження, а також обмежити нескінченні, необмежені потенційні варіанти і різні історії, які ви можете створити".

Директор Netflix з питань інновацій Карла Енгельбрехт додала: "Існують буквально мільйони варіацій історії, і ваші рішення мають значення".

На початку серії глядачів просять робити на перший погляд тривіальний вибір - наприклад, що головний герой їстиме на сніданок або яку музику йому слухати в автобусі.

Згодом вибір стає більш значущим і потенційно більш важливим для життя Стефана, коли історія наближається до однієї з п'яти можливих кінцівок.

Netflix раніше експериментував з подібним форматом у дитячих програмах.

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