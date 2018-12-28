Вибух біля єгипетських пірамід: є жертви

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Піраміди Гізи в Єгипті

Щонайменше двоє туристів загинуло і дванадцятеро дістали поранення внаслідок вибуху бомби обабіч дороги поблизу єгипетських пірамід, повідомили в міністерстві внутрішніх справ Єгипту.

Згідно з офіційною інформацією, постраждалі туристи були з В'єтнаму.

Туристи перебували в автобусі поблизу пірамід Гізи в Єгипті.

Бомба, що була схована за стіною, вибухнула, коли повз проїжджав автобус з в'єтнамськими туристами.

Image caption На фото з місця подій видно сильно пошкоджений автобус

В автобусі перебувало 14 людей.

Серед постраждалих є двоє єгиптян, зокрема водій, повідомили в єгипетському МВС.

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