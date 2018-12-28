Росія попросила ГПУ допомогти у кримінальному розслідуванні проти Авакова

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Генеральна прокуратура Росії направила в ГПУ запит слідчого комітету про правову допомогу, щоб притягнути до відповідальності міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, повідомляє LB.ua.

Запит було направлено у вересні 2018 року. Джерела в МВС підтвердили BBC News Україна факт звернення.

У квітні 2018 року Головне слідче управління Слідчого комітету РФ відкрило кримінальну справу стосовно Авакова.

Справа стосується рішення МВС не пускати громадян Росії на виборчі дільниці на материковій частині України під час виборів президента Росії 18 березня 2018 року.

У запиті Україну просять повідомити про розслідування "фактів перешкоджання участі російських громадян" у Києві, Львові, Одесі та Харкові і надати копії матеріалів.

Також російська сторона попросила надати особисту інформацію про Авакова та його документи, зокрема про його родину, освіту, місце роботи, службову характеристику та ін.

Росія також поцікавилася чи має Аваков імунітет від закордонної кримінальної юрисдикції і попросила списки співробітників поліції, які забезпечували охорону російських дипустанов під час виборів президента Росії.

Арсен Аваков у відповідь заявив, що рішення було прийнято у зв'язку з офіційною нотою МВС України, в якій висловлювалася вимога до РФ не проводити свої вибори на українській території - в Криму та містах Сімферополь та Севастополь.

"Коментую документи, які з'явилися в ЗМІ, щодо цієї справи лише з причини курйозності підходу: Генеральна прокуратура РФ висловлює готовність надавати ГПУ правову допомогу в розслідуванні справ, учасниками яких є Росія та Україна", - написав пан Аваков у Facebook.

"В такому випадку я готовий дати свідчення з так званої справи про перешкоджання голосування на виборах Путіна в обмін на екстрадицію громадянина Януковича!" - зазначив міністр.

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