Як вибрати безпечну ялинку і піротехніку - поради рятувальників

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли купуєте ялинку варто подумати й про її безпечне розміщення вдома

Державна служба з надзвичайних ситуацій напередодні новорічних свят опублікувала поради з безпечного вибору і розміщення ялинки, а також правила користування піротехнікою.

Згідно з ними, ялинка має знаходитись мінімум за один метр від стін і стелі та якомога далі від обігрівальних приладів.

Встановлювати дерево варто на стійку підставку і з таким розрахунком, аби воно не ускладнювало вихід із приміщення.

Аби ялинка не впала іграшки на ній потрібно рівномірно розподілити, а якщо вона штучна, то й правильно зібрати.

Пожежники нагадують, що ялинки добре горять, а штучні ще й "виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й "розтікаються".

Тому при виборі саме штучної ялинки, варто звертати увагу на те, чи має вона оброблена ззовні спеціальною протипожежною речовиною. Відповідна інформація має бути вказана на обгортці.

На ялинку не варто встановлювати свічки та бенгальські вогні, прикрашати штучним снігом з вати й паперовими іграшками.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ялинка має знаходитись мінімум за один метр від стін і стелі та якомога далі від обігрівальних приладів

Не варто використовувати електричні гірлянди сумнівної якості.

При виявленні ознак несправності - нагрівання проводів, непередбачене миготіння лампочок - гірлянду варто негайно вимкнути.

Рятувальники також радять, аби батьки не залишали дітей у кімнаті з ялинкою без нагляду.

Для безпеки дітей ялинку краще прикрасити легкими прикрасами, які не б'ються.

Піротехніка

Копирайт изображения UNIAN Image caption Запалюючи феєрверк не можна нахилятися над ним, а запаливши потрібно відразу ж відійти на безпечну відстань - 30-50 метрів

ДСНС радить купувати піротехнічні вироби тільки в спеціалізованих магазинах. Не варто соромитись попросити продавця показати сертифікат якості.

При використанні завжди необхідно дотримуватись інструкції до піротехніки.

Не можна використовувати вироби, які мають дефекти: вийшов термін придатності, пошкодження корпусу або гніту.

Не можна використовувати петарди, феєрверки й ракети у приміщеннях чи запускати їх з вікон, або балконів.

Феєрверки слід запускати на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об'єктів.

Рятувальники застерігають від використання піротехніки в нетверезому стані. Не рекомендується й курити при цьому.

Не варто зберігати піротехніку біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей, або носити в кишенях.

Запалюючи феєрверк не можна нахилятися над ним, а запаливши потрібно відразу ж відійти на безпечну відстань - 30-50 метрів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Якщо ви вирішите викинути феєрверк чи іншу піротехніку, то перед цим її варто на дві години залити водою

При цьому важливо, що підходити до піротехніки варто не менше ніж через дві хвилини після закінчення його роботи.

"Якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика ймовірність запізнілого вибуху", - повідомляє ДСНС.

Дітям не можна дозволяти грати з піротехнікою.

Якщо ви вирішите викинути феєрверк чи іншу піротехніку, то перед цим її варто на дві години залити водою.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.