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Росія заборонила ввезення промислових і сільськогосподарських товарів, а також сировини та продовольства вироблених в Україні, або таких, що перевозились українською територією.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв написав у Twitter, що "Росія вводить заборону на імпорт ряду українських товарів".

За словами Медвєдєва, він підписав відповідну постанову уряду.

"Це - відповідь на санкційні обмеження з боку України", - написав політик.

У повідомленні уряду Росії йдеться, що він може "прийняти рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше відносно конкретних російських товарів".

Що під забороною?

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Відповідно до постанови російського уряду, заборонене ввезення з України сільськогосподарських товарів та продуктів:

Пшениця

Олія

Кондитерські вироби

Овочі та фрукти, соки

Алкоголь (пиво, вино, лікери, настойки та ін.)

Також Росія заборонила ввозити з України техніку й апаратуру:

Трактори

Парові котли (крім тих, що призначені для систем центрального опалення)

Турбіни (парові та газові)

Сіялки та саджалки

Апаратуру для хлібобулочного виробництва і цукрової промисловості

Апаратуру для обробки молока

Двигуни та трансформатори.

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Потрапили під заборону й деякі інші категорії товарів:

Галька, гравій, щебінь

Папір та шпалери

Меблі

Прокладки, тампони й памперси.

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