Вибух біля єгипетських пірамід: кількість жертв зросла до чотирьох

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Внаслідок вибуху бомби поблизу єгипетських пірамід неподалік від Каїра загинули четверо людей - троє туристів і місцевий гід. Ще 12 людей отримали поранення.

Захована біля стіни бомба підірвалася, коли повз неї проїжджав автобус з 14 в'єтнамськими туристами.

За словами прем'єр-міністра Єгипту Мустафи Мадбулі, двоє людей наразі перебувають у критичному стані.

Відомо, що автобус відхилився від запланованого маршруту - при цьому органи безпеки про це ніхто не повідомив.

Окрім водія автобуса, усі поранені - громадяни В'єтнаму.

До цього часу жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух. Раніше ісламські екстремісти здійснювали теракти в Єгипті, мішенями яких були закордонні туристи.

Ще до вибуху служби безпеки Єгипту працювали у посиленому режимі: по-перше, у країні - розпал туристичного сезону; по-друге, копти - християнська меншість країни - незабаром святкуватимуть Різдво.

Сусідні країни вже засудили напад, а посол Великої Британії заявив, що Об'єднане королівство "разом з Єгиптом у боротьбі з тероризмом".

Як атака може вплинути на туристичний сектор Єгипту

Є побоювання, що загибель іноземних туристів може суттєво вдарити по Єгипту. Туризм - опора місцевої економіки.

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Найкращі показники у цій сфері припали на 2010 рік, коли країну відвідали 14 мільйонів іноземців. Проте згодом - через події Арабської весни - кількість туристів, що приїздили до Єгипту, різко впала.

Ситуація погіршилася ще більше у 2015 році - після вибуху на борту російського пасажирського літака, що вилетів з Шарм-ель-Шейха. Тоді загинули 224 людини.

За даними Світового банку, у 2016 році Єгипет відвідали лише 5,3 мільйона туристів.

Попри це, поступово туристичний сектор почав відновлюватись, і вже у 2017 країну відвідали 8,3 мільйона іноземців.

У травні цього року президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі під час зустрічі з лідерами В'єтнаму заявив, що зацікавлений у тому, аби до його країни приїздили більше в'єтнамських туристів.

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