Трамп обіцяє закрити кордон з Мексикою, якщо на стіну не виділять кошти

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Дональд Трамп пообіцяв повністю закрити кордон з Мексикою, якщо конгрес не виділить кошти на будівництво стіни, яка б могла зупинити потік нелегальних мігрантів до країни.

"Або ми будуємо стіну, або ми закриваємо кордон", - написав президент США у своєму Twitter.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою - одна з ключових передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Він вимагає виділити на цей проект 5,7 млрд доларів, проте американські законодавці так і не дійшли згоди щодо цієї статті бюджету.

Це призвело до так званого "шатдауну" - припинення роботи частини держустанов США, які не працюють вже впродовж тижня.

Сотні тисяч федеральних службовців або відправлені в неоплачувані відпустки, або продовжують роботу, не знаючи, коли їм за неї заплатять.

У четвер засідання провели обидві палати конгресу - вони тривали всього кілька хвилин, і жодного просування у питанні припинення "шатдауну" досягти так і не вдалося. Наступні засідання палати представників і сенату заплановані на понеділок.

При цьому вже за кілька днів склад палати представників оновиться. За результатами нещодавніх проміжних виборів у США до неї увійдуть 235 демократів і 199 республіканців. Зараз більшість мають саме республіканці.

Таким чином співвідношення сил у палаті представників зміниться, але за республіканцями все ще залишиться сенат.

Що сказав Трамп?

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"Ми будемо змушені повністю закрити кордон, якщо обструкціоністи-демократи не дадуть нам грошей на завершення стіни і не змінять сміхотворні закони про міграцію, які ярмом висять на нашій країні", - написав президент США у п'ятницю.

Проти затвердження фінансування стіни виступають не лише демократи, але й деякі члени Республіканської партії.

Восени Трамп вже погрожував закрити кордон за допомогою військових. Він вимагав, аби уряди країн Латинської Америки зупинили так званий караван мігрантів, що прямував до США.

У жовтні сотні мігрантів намагалися прорватися через американський кордон і отримали відсіч з боку мексиканських підрозділів поліції у нейтральній зоні. Вони використали сльозогінний газ, аби змусити учасників каравану відступити.

У п'ятницю Трамп заявив, що США щороку втрачало на користь Мексики до 75 мільярдів доларів через Договір про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

Вступаючи на посаду президента, Трамп обіцяв переглянути його умови, оскільки, на його думку, зміст угоди був невигідним для США. У листопаді договір був замінений іншим.

"Я б назвав закриття південного кордону прибутковою операцією", - заявив Трамп, жаліючись, що США втрачають гроші через NAFTA і контрабандистів. Про те, що угоду NAFTA вже скасували, президент згадувати не став.

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Окрім того, у п'ятницю Трамп пообіцяв припинити будь-яку фінансову допомогу Гватемалі, Гондурасу і Сальвадору через те, що уряди цих країн, на думку Трампа, не роблять нічого для того, аби зупинити потік нелегальних мігрантів.

Голова президентського апарату Нік Малвейні підтвердив, що Білий дім може закрити південний кордон Штатів. Переговори у конгресі, за його словами, зайшли у глухий кут.

Ситуація на кордоні США і Мексики

Впродовж останніх тижнів на мексиканському боці кордону зібралися кілька тисяч мігрантів з латиноамериканських країн. Вони сподіваються потрапити до США і просити там про політичний притулок.

Мігранти змушені довго стояти у чергах на обробку їхніх даних. Дехто з них намагається перетнути кордон незаконно.

У грудні двоє мігрантів, що пішки прийшли до кордону США з Гватемали, померли у міграційних центрах. Критики Трампа кажуть, що умови утримання у них не відповідають нормам.

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