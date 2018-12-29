Пара, що виграла $1,3 млн, повертається на роботу. Чим зайняті інші переможці лотерей?

Копирайт изображения Joe Giddens/PA Image caption Шарлотта і Деніел Пірт

Пара британців, які влітку виграли 1,3 мільйона доларів в лотерею, вирішили повернутися до постійної роботи.

Деніел і Шарлотта Пірт з міста Вітлсі, що в графстві Кембріджшир, розповіли, що вирішили повернутися до постійної роботи. Попередні чотири місяці вони відпочивали і проводили час зі своїми дітьми.

28 серпня пара придбала лотерейний квиток і вгадала п'ять цифр в лотереї EuroMillions HotPicks.

З моменту виграшу Пірти встигли придбати дві нові автівки - Ford Kuga і Mitsubishi Barbarian, - відправитися у сімейну подорож до Лапландії і переїхати до нового будинку з чотирма спальнями. Пара каже, що їхні діти "заслужили власні кімнати".

28-річний Деніел Пірт зізнається, що був радий зробити таку тривалу перерву в роботі і провести час із сім'єю.

Перемога у лотереї, каже чоловік, допомогла йому зняти напругу, а той факт, що їм з дружиною не доводиться виплачувати іпотеку, Пірт називає чимось неймовірним.

Як справи в інших переможців лотерей?

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Колишні журналісти Річард і Кеті Браун, які у 2013 році виграли 7,6 мільйонів доларів, постійно подорожують.

Вони, зокрема, побували в Антарктиді, а на наступний рік планують поїздки до Колумбії і на Галапагоські острови.

Британські пенсіонери також сподіваються взяти участь у перегонах на яхтах. Брауни - великі прихильники вітрильного спорту.

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С'ю Річард, яка у 2016 році виграла 3,8 мільйона доларів, працює сиділкою і зізнається, щотижня витрачає на це по 90 годин.

За її словами, вона досі любить свою роботу.

Після виграшу пані Річардс переїхала до іншого британського міста, а нещодавно - на річницю перемоги в лотереї - замовила, аби на газоні у її дворі вистригли малюнок у вигляді пляшки шампанського.

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Трейсі Філд з міста Бенфліт виграла 3,5 мільйони доларів у 2008 році - через рік після того, як їй діагностували рак молочної залози.

З того часу їй вдалося подолати хворобу. Жінка також встигла переїхати до нового будинку і придбати новий автомобіль. Проте загалом, каже Трейсі Філд, у неї звичайне життя.

Більшу частину часу вона проводить, доглядаючи за внуком, але у 2019 році планує більше подорожувати.

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