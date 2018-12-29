Після вибуху в Єгипті місцева поліція "вбила 40 терористів"

Копирайт изображения Getty Images

Після вибуху, що у п'ятницю стався неподалік від Каїра, місцева поліція провела цілу низку рейдів. У заяві міністерства внутрішніх справ сказано, що правоохоронці ліквідували вже 40 терористів.

За інформацією відомства, усі вони готували серію терористичних нападів, які мали здійснити найближчим часом.

"Група терористів планувала серію агресивних атак на органи влади, зокрема, економічні, а також на туристичні точки і християнські церкви", - йдеться в офіційній заяві.

Правоохоронці кажуть, що в ході рейдів вилучили велику кількість зброї і матеріалів для виготовлення вибухівок.

30 терористів були ліквідовані у Гізі, ще десять - у місті Ель-Аріш.

До цього часу жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух. Раніше ісламські екстремісти здійснювали теракти в Єгипті, мішенями яких були закордонні туристи.

Що сталося в п'ятницю?

Ввечері у п'ятницю внаслідок вибуху бомби поблизу єгипетських пірамід неподалік від Каїра загинули четверо людей - троє туристів і місцевий гід. Ще 12 людей отримали поранення.

Захована біля стіни бомба підірвалася, коли повз неї проїжджав автобус з 14 в'єтнамськими туристами.

Копирайт изображения Reuters

За словами прем'єр-міністра Єгипту Мустафи Мадбулі, двоє людей наразі перебувають у критичному стані.

Відомо, що автобус відхилився від запланованого маршруту - при цьому органи безпеки про це ніхто не повідомив.

Окрім водія автобуса, усі поранені - громадяни В'єтнаму.

Як атака може вплинути на туристичний сектор Єгипту

Є побоювання, що загибель іноземних туристів може суттєво вдарити по Єгипту. Туризм - опора місцевої економіки.

Копирайт изображения EPA

Найкращі показники у цій сфері припали на 2010 рік, коли країну відвідали 14 мільйонів іноземців. Проте згодом - через події Арабської весни - кількість туристів, що приїздили до Єгипту, різко впала.

Ситуація погіршилася ще більше у 2015 році - після вибуху на борту російського пасажирського літака, що вилетів з Шарм-ель-Шейха. Тоді загинули 224 людини.

За даними Світового банку, у 2016 році Єгипет відвідали лише 5,3 мільйона туристів.

Попри це, поступово туристичний сектор почав відновлюватись, і вже у 2017 країну відвідали 8,3 мільйона іноземців.

У травні цього року президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі під час зустрічі з лідерами В'єтнаму заявив, що зацікавлений у тому, аби до його країни приїздили більше в'єтнамських туристів.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.