Олександр Усик - боксер року за версією журналу The Ring
Олександр Усик став боксером року за версією авторитетного американського журналу The Ring.
Цього року Усик став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.
На звання "Боксер року" також претендував ще один українець - Василь Ломаченко, який вже завойовував його минулого року.
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Хоча цього разу здобути перемогу йому так і не вдалося, видання The Ring відзначило досягнення його батька - Анатолія Ломаченка. Його визнали тренером 2018 року.
А так, за версією журналу, виглядають підсумки року в деяких інших номінаціях:
- Бій року: Геннадій Головкін проти Сауль Альвареса
- Нокаут року: Наоя Іноує у поєдинку з Хуаном Карлосом Паяно
- Повернення року: Тайсон Ф'юрі
- Перспектива року: Теофімо Лопес
- Раунд року: 12-й раунд поєдинку Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера
Раніше боксером 2018 року Олександра Усика визнав американський спортивний телеканал ESPN.
"Цього року не було нічого простішого, ніж обрати беззаперечного чемпіона світу у першій важкій вазі Олександра Усика бійцем року", - зазначали редактори ESPN і додавали, що у 2018 році українцю не було рівних.
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