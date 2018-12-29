Олександр Усик - боксер року за версією журналу The Ring

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Олександр Усик став боксером року за версією авторитетного американського журналу The Ring.

Цього року Усик став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

На звання "Боксер року" також претендував ще один українець - Василь Ломаченко, який вже завойовував його минулого року.

Хоча цього разу здобути перемогу йому так і не вдалося, видання The Ring відзначило досягнення його батька - Анатолія Ломаченка. Його визнали тренером 2018 року.

А так, за версією журналу, виглядають підсумки року в деяких інших номінаціях:

Бій року: Геннадій Головкін проти Сауль Альвареса

Нокаут року: Наоя Іноує у поєдинку з Хуаном Карлосом Паяно

Повернення року: Тайсон Ф'юрі

Перспектива року: Теофімо Лопес

Раунд року: 12-й раунд поєдинку Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера

Раніше боксером 2018 року Олександра Усика визнав американський спортивний телеканал ESPN.

"Цього року не було нічого простішого, ніж обрати беззаперечного чемпіона світу у першій важкій вазі Олександра Усика бійцем року", - зазначали редактори ESPN і додавали, що у 2018 році українцю не було рівних.

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