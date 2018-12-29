Копирайт изображения Reuters Image caption Виверження вулкану Анак-Кракатау досі триває. Фото зроблено з човна індонезійської морської патрульної служби 28 грудня

Індонезійський вулкан Анак-Кракатау значно зменшився в розмірі після виверження, яке спричинило землетрус і смертельне цунамі.

Дослідники вивчили супутникові знімки вулкана, щоб підрахувати кількість каміння та попелу, які вулкан викинув у море.

Науковці кажуть, що за минулий тиждень вулкан втратив понад дві третини своєї висоти і обсягу.

Більша кількість цієї маси могла зсунутися в море одночасно.

Цим можна пояснити рух води та утворення хвиль заввишки до 5 метрів, що вдарили по узбережжю Ява та Суматри.

Індонезійське агентство з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок цунамі 400 людей загинули і близько 20 залишаються зниклими безвісти. Понад 40 тисяч людей змушені були залишити свої домівки.

Пропустити Twitter допис , автор: @Sutopo_PN Perubahan tubuh Gunung Anak Krakatau. PVMBG memperkirakan yang semula tinggi 338 meter, saat ini 110 meter. Volume Anak Krakatau hilang 150-170 juta m3. Volume saat ini 40-70 juta m3. Berkurangnya volume tubuh GAK disebabkan proses rayapan tubuh & erosi selama 24-27/12/2018. pic.twitter.com/bDish7O0Ms — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 28 грудня 2018 р.

Центр вулканології вивчив фотографії з кількох радарних супутників, зокрема Sentinel-1 Європейського Союзу та німецького TerraSAR-X.

Радар може бачити землю в будь-який час дня і ночі, попри хмари.

Таким чином науковці змогли провести виміри втраченої маси Анак-Кракатау.

Раніше його висота становила 340 метрів, зараз - лише 110, повідомляє центр вулканології.

Щодо обсягу, то зникло 150-170 млн кубічних метрів маси вулкану, лишилося лише 40-70 млн куб. м.

Копирайт изображения JAXA Image caption На знімках японського супутника від 20 серпня і 24 грудня видно як зменшився вулкан після виверження

Яка саме частина зникла в день цунамі 22 грудня, а яка в наступні дні, сказати важко. Науковці зможуть краще це визначити після того, як зможуть вивчити вулкан на місці і провести ретельніші дослідження.

Але оскільки виверження досі триває, поки що ніхто не може наблизитися до Анак-Кракатау.

Обрушення його конусу та утворення цунамі вважалося потенційною проблемою вже давно.

Таку можливість науковці змоделювали шість років тому, навіть визначивши, що найімовірніше обрушиться західний схил вулкану.

Прогнози фахівців досить точно відтворили те, що сталося насправді.

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