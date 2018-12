Помер Норман Гімбель, автор пісні "Дівчина з Іпанеми"

Копирайт изображения Getty Images

На 92-му році життя помер Норман Гімбель, автор слів до багатьох відомих пісень. Про це повідомила його родина.

Серед робіт Гімбеля - пісня "Killing Me Softly with his Song", яку виконували Роберта Флак, Френк Сінатра, гурт Fugees та інші.

Він також написав слова англійською мовою до бразильської мелодії в стилі босанова "The Girl from Ipanema" ("Дівчина з Іпанеми").

Норман Гімбель помер 19 грудня у своєму будинку в Каліфорнії, повідомив виданню Hollywood Reporter його син Тоні Гімбель.

Норман Гімбель народився в Брукліні. Серед його перших успішних пісень були слова до хіта Енді Вільямса "Canadian Sunset" 1956 року.

Успіх автору принесли його композиції для фільмів і телебачення, зокрема для фільму "Диво-жінка" ("Wonder Woman").

Разом з композитором Чарльзом Фоксом у 1973 році він здобув нагороду "Ґреммі" за пісню "Killing Me Softly", яку згодом переспівала низка виконавців.

У 1979 році він та композитор Девід Шар отримали "Оскар" за пісню "It Goes Like It Goes", яку виконала Дженніфер Ворнс у фільмі "Норма Рей"

У 1984 році Нормана Гімбеля внесли до Зали слави піснярів.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.