Аеропорт Ганновера закрили після того, як на злітну смугу виїхав автомобіль

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Аеропорт німецького міста Ганновер припинив приймати і відправляти рейси після того, як на злітно-посадкову смугу виїхав автомобіль, повідомляє німецька поліція.

Інцидент стався в суботу, 29 грудня, близько четвертої години дня за місцевим часом.

Поліція Ганновера у Twitter повідомила, що сили безпеки зупинили автомобіль, а водія затримано.

Пізніше поліція підтвердила, що всі рейси в аеропорт і з нього припинено на час розслідування.

Інцидент стався за тиждень після того, як німецька поліція попередила, що посилює охорону аеропортів через терористичну загрозу.

Втім, поліція повідомила в коментарі BBC, що наразі немає доказів, що суботній інцидент пов'язаний з тероризмом. Правоохоронці з'ясовують, чи не перебував водій під впливом наркотиків.

Автомобіль, який виїхав на територію аеропорту, мав польські номери, повідомили в поліції.

Копирайт изображения AFP Image caption Пасажири застрягли в терміналі аеропорту

Автомобіль поїхав за літаком після того, як той приземлився на злітно-посадкову смугу, повідомляє DW.

За повідомленнями німецького інформагентства DPA, термінал А частково закритий, але інші термінали аеропорту залишаються відкритими для пасажирів.

Рейси, які прямували в Ганновер, перенаправляють до навколишніх аеропортів.

Наскільки довго триватиме затримка рейсів не повідомляється.

Ганноверський аеропорт розташований за 11 км від центру міста. Щороку ним користуються мільйони пасажирів, проте це летовище не є одним з найбільших транспортних вузлів для подорожуючих.

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