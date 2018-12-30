Розслідування вбивства Гонгадзе можуть завершити за місяць - Луценко

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Генеральний прокурор Юрій Луценко сказав, від чого залежить розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та прокоментував розслідування інших резонансних вбивств в Україні - справи Павла Шеремета і Катерини Гандзюк.

Про це пан Луценко розповів в ефірі програми "Рандеву" "5 каналу".

За словами керівника ГПУ, розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе можуть завершити через місяць, якщо слідство отримає оригінали плівок Миколи Мельниченка.

"Можна все завершити за місяць, якщо Мельниченко привезе в Україну запис і оригінальний записуючий пристрій. Від чого він відмовляється з 2004 року. Чого відмовляється? Запитайте у Миколи Мельниченка", - сказав пан Луценко.

Також генпрокурор заявив, що знає, хто замовив вбивство активістки Катерини Гандзюк, проте, сказав, що "прізвище буде озвучене тоді, коли слідчий прокурор матиме достатньо доказів".

Крім того пан Луценко заявив, що коло підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета звузилось із декількох тисяч до декількох сотень.

Засновник і перший головний редактор "Української правди" Георгій Гонгадзе був викрадений і жорстоко вбитий у вересні 2000 року. У листопаді 2000 року в Україні виник "касетний скандал", коли в українському парламенті оприлюднили аудіозаписи, які начебто робив колишній офіцер державної охорони Микола Мельниченко в кабінеті президента Леоніда Кучми. На плівках лунали голоси, схожі на голоси українських високопосадовців. Начебто пан Кучма давав наказ вивезти Георгія Ґонґадзе за межі України.

У січні 2013-го до довічного ув'язнення був засуджений колишній начальник головного управління кримінального розшуку МВС Олексій Пукач, який зізнався, що особисто вбив журналіста Георгія Гонгадзе. Ще раніше було покарано трьох екс-працівників міліції, які брали участь у викраденні Гонгадзе.

Знайти і притягнути до відповідальності замовників обіцяли усі президенти та усі глави МВС та ГПУ, але досі цього так і не зробили.

Рідні і близькі Георгія переконані, що слідство і суд зумисне не довели до кінця справу про замовників убивства.

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Журналіст Павло Шеремет загинув в липні 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Українська влада і правоохоронці не раз називали цю справу своїм пріоритетним завданням. Втім два роки потому справу досі не розкрили.

Торік генпрокурор Юрій Луценко говорив, що в розслідуванні немає "серйозного прогресу".

Павло Шеремет до переїзду в Україну працював власним кореспондентом російського "Первого канала" у Білорусі, однак згодом залишив Росію через, як він сам твердив, політичні переслідування.

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Активістка Катерина Гандзюк померла в лікарні в листопаді 2018 року через три місяці після того, як її облили кислотою. У ГПУ кажуть, що основною версією вбивства була активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем Херсонської місцевої влади.

За підозрою в організації й вчиненні злочину арештовано шестеро людей. Усі вони - колишні учасники АТО.

У листопаді 2018 року Юрій Луценко заявив, що йде у відставку у зв'язку з ситуацією навколо розслідування нападу на Гандзюк. Президент Петро Порошенко відставку Луценка не прийняв.