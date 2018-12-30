Смерть туристок у Марокко: затримали ще одного підозрюваного

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У Марокко арештували ще одного чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства туристок зі Скандинавії.

Імені чоловіка не називають. Повідомляється, що він має подвійне громадянство Швейцарії та Іспанії, а затримали його у Маракеші, коли він нібито наймав людей "для змови з метою терору".

24-річна Луїза Єсперсен з Данії та 28-річна Марен Уеланд з Норвегії були вбиті у грудні. Їхні тіла знайшли у Атлаських горах поблизу туристичного маршруту біля села Імліл.

В інтернеті з'явилося відео, де зображено обезголовлення однієї з туристок. Поліція Норвегії заявляє, що ймовірніше за все, це відео реальне.

Копирайт изображения AFP Image caption А Марокко пройшли акції пам'яті загиблих туристок. Люди тримали плакати з написами: "Вибачте"

Ще раніше у Марокко затримали чотирьох підозрюваних у вбивстві.

Центральне бюро судових розслідувань Марокко повідомило, що громадянина Швейцарії та Іспанії підозрюють у тому, що він навчав цих людей новим технологіям комунікації та тренував їх стріляти.

Цей чоловік сповідував екстремістську ідеологію, йдеться у заяві влади Марокко.

У поліції кажуть, що четверо підозрюваних у вбивстві присягали на вірність так званій "Ісламській державі", хоча слідчі припускають, що тут немає зв'язку з групами у Сирії чи Іраку.

У столиці країни Рабаті провели хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Сотні людей відвідали місце, де знайшли тіла дівчат - поблизу села Імліл на півдні країни.

Що відомо про жертв?

24-річна Луїза Єсперсен з Данії та 28-річна Марен Уеланд з Норвегії навчалися в Університеті Південно-Східної Норвегії.

Копирайт изображения AFP / FACEBOOK Image caption Тіла студенток знайшли в їхньому наметі

Вони прибули на місячний відпочинок в Марокко 9 грудня і подорожували у передгір'ях гори Тубкаль, найвищої вершини Північної Африки, в 10 км від туристичного селища Імліл, на південь від Марракеша.

Обидві жінки зробили всі запобіжні заходи напередодні своєї поїздки, повідомила мати Марен Уеланд.

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