Помер француз, який рятував єврейських дітей за допомогою футболу

Копирайт изображения AFP Image caption Жорж Луанже врятував близько 350 дітей

Герой французького руху спротиву Жорж Луанже, який під час Другої світової війни врятував понад триста єврейських дітей, помер у Парижі у віці 108 років.

Жорж Луанже вигадував дуже несподівані способи, як можна було рятувати єврейських дітей від загибелі та переправляти їх на територію нейтральної Швейцарії.

Він сам народився у єврейській родині у Страсбурзі. У 1940 році служив у французькій армії й потрапив до рук нацистів, проте зумів звільнитись з ув'язнення.

Втекти з полону допомогло біле волосся та сині очі - його не сприйняли за єврея й помістили до звичайного табору для військовополонених.

Один з методів порятунку дітей, вигаданий Жоржем Луанже, був пов'язаний з футболом.

Він знайшов футбольне поле просто біля кордону зі Швейцарією та привозив туди дітей на тренування.

Як він сам пізніше розповідав, біля поля були високі прикордонні огорожі, але там не завжди була охорона.

Коли діти грали у футбол він кидав м'яча у бік огорожі й просив їх збігати за ним. При цьому частину дітей він просив швиденько перебігати кордон й тікати у Швейцарію.

Інший метод порятунку дітей - перевдягати їх у траурний одяг та відвозити на цвинтар біля швейцарського кордону. По драбинці могильників діти перелазили через високу стіну цвинтаря і швидко опинялись на території Швейцарії.

Загалом вважається, що Жорж Луанже під час війни врятував щонайменше 350 дітей.

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