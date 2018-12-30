Епіфаній пояснив, чому не буде поминати патріарха Кирила

Копирайт изображения UNIAN Image caption Митрополит Епіфаній принципово не поминає патріарха Кирила

Митрополит Київський Епіфаній визнав, що не поминає під час служби у церкві предстоятеля РПЦ патріарха Кирила і не буде цього робити через війну.

"На даний час я не поминаю, бо ми перебуваємо в стані війни. І тому український народ не сприймає того, щоб новообраний предстоятель поминав ім'я російського патріарха", - заявив Епіфаній в інтерв'ю каналу "Прямий".

Поминання предстоятелів помісних православних церков у суворій відповідності їхньому місці у диптиху (переліку помісних церков) є однією з ключових ознак церковного спілкування між ними.

Загалом наразі у світі є 14 визнаних помісних православних церков.

Першим у цьому переліку йде Вселенський патріарх, а українська церква після отримання томосу матиме 15 місце.

У перший же день після обрання Епіфанія митрополитом Київським предстоятеля нової помісної церкви пом'янули під час служби у Константинополі за присутності патріарха Варфоломія.

6 січня митрополит Епіфаній на запрошення Вселенського патріарха поїде на співслужіння з Варфоломієм, після чого йому мають вручити томос про автокефалію Православної церкви України.

Після цього можна очікувати на те, що й інші помісні православні церкви світу почнуть поступово встановлювати церковне спілкування з новою українською церквою.

Розрив на старті?

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Митрополит Епіфаній під час своєї першої служби у новій якості згадав предстоятелів усіх помісних церков, окрім РПЦ.

Відмова поминати митрополитом Епіфанієм патріарха РПЦ Кирила свідчить, як вказують співрозмовники ВВС, про розрив церковного спілкування ще до його встановлення.

РПЦ ще у жовтні розірвала євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом. Перед цим синод у Константинополі скасував рішення від 1686 року про тимчасове підпорядкування київської митрополії Московському патріархату та оголосив про намір надати українській церкві автокефалію (незалежність).

Натомість Вселенський патріархат не став відповідати симетрично та продовжує поминати патріарха Кирила.

РПЦ різко засуджує створення помісної православної церкви в Україні. Вона закликає інші помісні православні церкви не визнавати автокефальну Православну церкву України.

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