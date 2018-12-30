Копирайт изображения Reuters Image caption Кандидат від опозиції Салахадін Ахмет отримав поранення у столиці країни - місті Доха

Щонайменше 17 людей загинуло у сутичках між прихильниками правлячої партії Бангладеш та опозицією у день парламентських виборів у азійській країні.

Виборчі дільниці вже зачинились і нинішня прем'єр-міністр Шейх Хасіна Вазед швидше за все втретє очолить уряд.

У виборчій комісії заявили, що отримали інформацію про порушення "по всій країні" й розглянуть їх.

Опозиція вже вимагає нового голосування.

Головний опонент прем'єр-міністра Халеда Зія перебуває у в'язниці після вироку і звинувачень у корупції. Опозиція називає цю справу політичною.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Бангладеш участь у виборах могли взяти 100 мільйонів людей, але повідомляють про досить низьку явку виборців

Щонайменше 28 кандидатів у депутати від опозиції знялись у день виборів, заявивши про залякування та фальсифікації.

Підготовка до голосування була затьмарена насильством щодо представників опозиції. Влада залучила близько 600 тисяч правоохоронців для уникнення зіткнень і забезпечення порядку.

Влада також наказала закрити доступ до швидкісного інтернету до закінчення виборів, щоб запобігти поширенню "чуток", які можуть викликати невдоволення і протести.