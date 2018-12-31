В Україні почалася президентська передвиборча кампанія

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В Україні 31 грудня почалася президентська передвиборча кампанія.

Перегони триватимуть 90 днів і перший тур голосування відбудеться 31 березня, а якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, то другий тур має пройти 21 квітня.

Інавгурація новообраного президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.

Саме з 31 грудня партії вже можуть висувати кандидатів та подавати їх на реєстрацію до Центральної виборчої комісії. Самовисуванці можуть подавати документи на реєстрацію вже в останній день року.

Партії можуть висувати кандидатів до 3 лютого. Останній день реєстрації - 8 лютого 2019 року.

Застава для охочих позмагатись за крісло президента України складатиме 2,5 мільйона гривень. Проводити агітацію можна одразу після реєстрації.

Якими є рейтинги потенційних кандидатів

Копирайт изображения УНІАН Image caption Згідно з опитуваннями кількох провідних соціологічних служб, до трійки лідерів передвиборчих перегонів входять Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Згідно з опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, проведеним з 19 по 25 грудня, серед українців, які підуть на вибори, 16,1% мають намір підтримати лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко, 13,8% - чинного президента Петра Порошенка, 8,8% - артиста Володимира Зеленського, представника "Опозиційної платформи-За життя" Юрія Бойка - 8,4%, лідера радикалів Олега Ляшка - 6,9%, лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка - 6,8%, лідера партії "Наші" Євгена Мураєва -3,1%, народного депутата Олександра Шевченка - 2,9%, музиканта Святослава Вакарчука -2,6%, мера Львова Андрія Садового - 2,4%.

Не визначилися з вибором серед тих, хто готовий брати участь у виборах - 13,1%. Опитано 2017 респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Згідно з опитуванням SOCIS, проведеним 8-18 грудня, серед тих українців, які підуть на вибори 14,4% готові підтримати Юлію Тимошенко, 10, 8% - за Петра Порошенка, Володимира Зеленського - 9,4%, Анатолія Гриценка - 7,2%, Олега Ляшка - 7,1%, Юрія Бойка - 6%, Олександра Шевченка - 4,1%, Андрія Садового - 3,4%, Святослава Вакарчука - 3,1%, Євгена Мураєва - 2,5%, Олександра Вілкула - 1,1%.

22,4% з опитаних ще не визначилися з вибором. Під час дослідження було опитано 2000 респондентів.

Згідно з опитуванням соціологічної групи Рейтинг, проведеним з 16 листопада по 10 грудня, серед усіх виборців за Юлію Тимошенко готові проголосувати 13,2%, за Володимира Зеленського - 9%, Петра Порошенка - 7%, Юрія Бойка - 6,2%, Анатолія Гриценка - 5%, Олега Ляшка - 4,3%, Святослава Вакарчука - 3,1%, Євгена Мураєва - 2,9%, Олександра Шевченка - 2,7%, Андрія Садового - 1,8%, за народного депутата Вадима Рабіновича - 1,7%.

20,9% опитаних заявили, що не визначилися зі своїм вибором. Опитано 40 тисяч респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує 0,5% на загальнонаціональному рівні та 2,4% на рівні регіонів.

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