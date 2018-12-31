Обвал будинку в Росії: четверо загиблих, доля 68 людей невідома

Копирайт изображения Getty Images

Щонайменше чотири людини загинули в результаті обвалу під'їзду житлового будинку в російському місті Магнітогорськ. Доля ще 68 мешканців будинку невідома. Всього в зоні обвалу, за даними влади міста, мешкали 120 людей.

"Відома доля 52 осіб: з них четверо загинуло, 16 евакуйовано, зокрема, сім дітей", - повідомив журналістам прес-секретар губернатора регіону Дмитро Федечкін.

За його даними, шпиталізували чотирьох людей, зокрема, двох дітей, а 28 людей вийшли на зв'язок зі штабом рятувальної операції.

За попередніми даними, під'їзд обвалився через вибух побутового газу в одній з квартир.

У ФСБ Росії підкреслили, що інші версії не розглядають. Водночас Слідчий комітет, який порушив за фактом обвалу кримінальну справу, заявив, що "розглядає всі можливі версії події".

"З-під завалу дістали трьох живих та трьох загиблих. Невідомою є доля 79 осіб", - повідомив Олег Клімов журналістам.

За його словами, всі загиблі - дорослі. Чотирьох постраждалих відправили до лікарні, серед них одна дитина, повідомляють в обласному відділенні Міністерства охорони здоров'я.

Заступник губернатора додав, що влада з'ясовує, скільки мешканців перебували у квартирах на момент вибуху.

Копирайт изображения Getty Images

"Вони можуть перебувати під завалами, можуть перебувати у родичів, можуть перебувати на відпочинку десь в інших місцях. Зараз ця робота поліцією, управляючою компанією, адміністрацією міста здійснюється, аби зрозуміти, скільки реально було людей на момент вибуху", - сказав він.

У головному управлінні МНС Росії по Челябінській області раніше повідомили, що з-під завалів витягнули 10 осіб, зокрема дитину.

У місті оголошено режим надзвичайної ситуації.

Внаслідок вибуху зруйнувалися перекриття з третього по десятий поверх над аркою між 6 і 7 під'їздами. Як повідомила влада міста, судячи з руйнувань, вибух газу стався на другому поверсі над аркою.

За даними рятувальників, пошкоджені 48 квартир, в яких проживали 110 осіб. Проводиться евакуація мешканців двох під'їздів.

"Всі, хто потребує тепла, розміщені в школі. Будинок з 12 під'їздів, евакуюють прилеглі два під'їзди", - повідомив мер Магнітогорська Сергій Бердников.

За його словами, жителі інших під'їздів в плановому порядку будуть залишати будинок. Влада планує розселяти мешканців двох під'їздів - того, де стався вибух, і сусіднього, додав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканців двох під'їздів будинку евакуювали

Як заявив губернатор Челябінської області Борис Дубровський в ефірі телеканалу "Росія 24", влада розглядає можливість купівлі квартир для родин, що залишилися без житла після обвалу.

Будинок, де стався вибух, знаходиться у Правобережному районі Магнітогорська, в центральній частині міста, на одному з головних проспектів - вулиці Карла Маркса.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.