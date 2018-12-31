Кирило пригрозив Варфоломію Страшним судом через Україну

Копирайт изображения Getty Images Image caption У листі до Варфоломія Кирило висловив "біль, подив і обурення у зв'язку" з діями Константинопольського патріархату щодо підтримки створення Православної церкви в Україні

Предстоятель Російської православної церкви Кирило відправив листа Вселенському патріарху Варфоломію, в якому засудив його дії щодо підтримки автокефальної церкви в Україні та пригрозив йому Страшним судом.

У листі Кирило висловлює "біль, подив і обурення у зв'язку з антиканонічними діями", в яких звинувачує Константинополь через проведення церковного собору в Києві, обрання предстоятеля Православної церкви України, яку російський церковний ієрарх вважає неканонічною, та скасування рішення від 1686 року про тимчасове підпорядкування київської митрополії Московському патріархату.

Патріарх Московський зазначає, що якщо Константинополь не змінить політику, патріарх Варфоломій перестане "бути Першим у православному світі".

"А завдані Вами страждання православних українців підуть за Вами на Страшний суд безстороннього Господа нашого і будуть свідчити перед Ним проти Вас", - наголошується в листі Кирила.

РПЦ ще у жовтні розірвала євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом. Натомість Вселенський патріархат

Копирайт изображения Getty Images Image caption Предстоятелю РПЦ Кирилу не вдалося переконати патріарха Варфоломія не підтримувати створення автокефальної помісної православної церкви в Україні

15 грудня в Києві пройшов об'єднавчий собор українських православних християн. Предстоятелем майбутньої автокефальної помісної православної церкви в Україні на ньому обрали 39-річного митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Сергія Думенка).

5-6 січня митрополит Епіфаній на запрошення Вселенського патріарха поїде на співслужіння з Варфоломієм, після чого йому мають вручити томос про автокефалію Православної церкви України.

Після цього можна очікувати на те, що й інші помісні православні церкви світу почнуть поступово встановлювати церковне спілкування з новою українською церквою.

РПЦ закликає інші помісні православні церкви не визнавати автокефальну Православну церкву України.

За словами московського патріарха Кирила у листі до Варфоломія, процес об'єднання православних в Україні є примусовим, політизованим та "далеким від норм і духу святих канонів".

"Його супроводжує жахливе нагромадження брехні, а тепер уже і насильство щодо справжньої Української Православної Церкви", - зазначає Кирило.

Він також звертає увагу Варфоломія на те, що лише двоє з 90 єпископів УПЦ (МП) були присутні на об'єднавчому соборі 15 грудня.

Раніше митрополит Київський Епіфаній повідомив, що не поминає під час служби у церкві предстоятеля РПЦ патріарха Кирила і не буде цього робити через війну.

"На даний час я не поминаю, бо ми перебуваємо в стані війни. І тому український народ не сприймає того, щоб новообраний предстоятель поминав ім'я російського патріарха", - заявив Епіфаній в інтерв'ю каналу "Прямий".

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