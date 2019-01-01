Як святкували Новий рік у різних куточках світу - фото
- 1 січня 2019
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У багатьох країнах світу прихід нового року традиційно відзначили яскравими феєрверками та світловими шоу.
Лондон
Нью-Йорк
Париж
Берлін
Анталія
Москва
Найробі
Пхеньян
Дубай
Сеул
Тайвань
Гонконг
Пекін
Сингапур
Сідней
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