Як святкували Новий рік у різних куточках світу - фото

  • 1 січня 2019

У багатьох країнах світу прихід нового року традиційно відзначили яскравими феєрверками та світловими шоу.

Лондон

Лондон Копирайт изображения EPA

Нью-Йорк

Нью-Йорк Копирайт изображения Getty Images

Париж

Париж Копирайт изображения Anadolu Agency

Берлін

Берлін Копирайт изображения EPA

Анталія

Анталія Копирайт изображения Getty Images

Москва

Москва Копирайт изображения EPA

Найробі

Найробі Копирайт изображения EPA

Пхеньян

Пхеньян Копирайт изображения AFP

Дубай

Дубай Копирайт изображения Getty Images

Сеул

Сеул Копирайт изображения AFP

Тайвань

Тайвань Копирайт изображения EPA

Гонконг

Гонконг Копирайт изображения EPA

Пекін

Пекін Копирайт изображения Getty Images

Сингапур

Сингапур Копирайт изображения AFP

Сідней

Сідней Копирайт изображения EPA

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