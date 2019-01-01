У Токіо фургон в’їхав у натовп людей, що йшли на новорічну молитву

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Невеликий фургон в'їхав у людей, що святкували Новий рік в одному з найвідоміших кварталів Токіо.

За даними поліції, ушкодження отримали дев'ять людей, один з них перебуває у критичному стані.

Інцидент стався після опівночі в токійському кварталі Харадзюку. Перекрита для руху автівок вулиця була заповнена людьми, що йшли до храму на новорічну молитву.

Водій фургона втік з місця пригоди, проте пізніше правоохоронцям вдалося його затримати. Чоловіка звинувачують у спробі вбивства.

Нападника ідентифікували як Кадзухіро Кусакабе. Йому 21 рік.

У токійській поліції розповіли журналістам, що спочатку затриманий заявив, що вчинив терористичний акт. Проте згодом він повідомив, що напад якимось чином пов'язаний зі стратами. Наразі не зрозуміло, що саме він мав на увазі.

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Вулиця Такешіта в районі Шібуя - популярне місце з великою кількістю ресторанів, кафе і магазинами. Тут, зокрема, часто можна побачити велику кількість іноземних туристів.

На кадрах, які розповсюдила телекомпанія NHK, видно розбитий фургон і парамедиків, які переносять поранених.

Вісім людей були поранені внаслідок наїзду фургона, ще один постраждав вже після того, як водій вийшов з автівки.

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