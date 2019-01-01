Обвал будинку в Росії: кількість жертв зросла до восьми, пошуки призупинили

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З-під завалів на місті вибуху, що стався в житловому будинку в російському місті Магнітогорськ, дістали тіло восьмого загиблого. Пошукову операцію довелося припинити через загрозу обвалу частини будівлі.

У понеділок в одній з квартир 10-поверхового будинку стався вибух - ймовірно, побутового газу, - після чого один з під'їздів обвалився.

У вівторок пошукову операцію довелось припинити на добу - протягом цього часу рятувальники будуть демонтувати вцілілу стіну під'їзду. "За попередніми оцінками, ця робота може зайняти майже добу. Тільки після того, як загроза обвалу буде ліквідована, розбір завалів і пошукова операція продовжиться", - повідомили в МНС Росії.

2 січня в Челябінській області буде оголошений траур за загиблими.

Раніше у ФСБ Росії розповіли, що вибух побутового газу - єдина версія подій, яку розглядає відомство. Водночас Слідчий комітет, який порушив за фактом обвалу кримінальну справу, заявив, що "розглядає всі можливі версії події".

До Магнітогорська прибув президент Росії Володимир Путін. Він провів нараду у штабі рятувальної операції і доручив створити урядову комісію з ліквідації наслідків трагедії. Згодом він відвідав постраждалих від вибуху у лікарні.

Кримінальна справа порушена за статтею "вчинення смерті за необережністю двом і більше особам". Вона передбачає позбавлення волі на термін до двох років.

Раніше одне з місцевих ЗМІ повідомило про обшук в керуючій компанії, що обслуговує будинок, проте в Слідчому комітеті цю інформацію коментувати відмовились.

Внаслідок вибуху зруйнувалися перекриття з третього по десятий поверх над аркою між 6 і 7 під'їздами. Як повідомила влада міста, судячи з руйнувань, вибух газу стався на другому поверсі над аркою.

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Мер Магнітогорська Сергій Бердников повідомив, що жителі інших під'їздів в плановому порядку будуть залишати будинок. Влада планує розселяти мешканців двох під'їздів - того, де стався вибух, і сусіднього, додав він.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський заявив, що тим, хто втратив єдине житло через вибух придбають нові квартири коштом бюджету, а родинам загиблих виплатять компенсації у розмірі 100 тис. Рублів.

За 2017-2018 роки в Росії сталося щонайменше 46 випадків вибуху побутового газу в житлових будинках, що призвели до жертв і потерпілих. Найбільш руйнівним став вибух побутового газу в Іжевську 9 листопада 2017 року - тоді загинули семеро людей.

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